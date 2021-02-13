ЕЭК и Евразийская группа по противодействию легализации доходов подписали Меморандум

Москва. 12 февраля. Kazakhstan Today -12 февраля заключен Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, от ЕЭК Меморандум подписал член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, от ЕАГ - председатель ЕАГ / директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Документ направлен на расширение формата сотрудничества ЕЭК и ЕАГ. У его участников появится возможность задействовать потенциал и накопленный опыт двух организаций. В рамках меморандума планируется проводить консультации при разработке международных актов Союза, специалисты ЕЭК смогут принимать участие в типологических и иных исследованиях ЕАГ и так далее.

Мы сотрудничаем с ЕАГ с 2016 года. Однако текущие тенденции в мировой экономике, вызовы и угрозы, возникающие в связи с развитием новых технологий, потребность в обеспечении защиты финансовых систем государств-членов Союза, а также развитие интеграционных процессов делают недостаточным применяемые до настоящего времени форматы взаимодействия между нашими организациями", - отметил Тимур Жаксылыков.

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