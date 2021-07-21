Елбасы поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным праздником Курбан айт! Курбан айт - светлый праздник, призывающий людей к миру и единству, добру и милосердию. Он имеет особое значение для всех казахстанцев, так как в его основе лежат моральные и духовные ценности, которые способствуют упрочению единства и уважения между людьми различных национальностей и религий. В этот светлый день мы стремимся творить благие дела, совершенствоваться духовно и помогать нуждающимся. Сегодня Курбан айт является символом добра, укрепления мира и согласия в нашей стране. Уверен, что так будет и в дальнейшем. В этот священный праздник желаю всем счастья, мира и благополучия! С праздником Курбан айт!" - отметил Елбасы.

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