Ерлан Кожагапанов назначен вице-министром культуры и спорта РК

Фото с сайта премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Постановлением правительства РК Ерлан Кожагапанов назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова. В 1999 году - Алматинский государственный университет имени Абая. В 2006 году окончил Российскую таможенную академию. Квалификация по специальности - юрист, экономист, финансист, специалист таможенного дела.

Трудовую деятельность начал в 1989 году. В 1990–1994 годы занимался предпринимательской деятельностью. В 1994–2007 года работал в государственных органах и предприятиях. В 2007–2013 годы занимал должность заместителя акима города Астаны. В 2013–2016 годы работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК. С декабря 2016 по ноябрь 2017 года занимал должность и.о. советника, советника премьер-министра РК. 2017-2020 годы - вице-министр культуры и спорта РК. С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность первого заместителя акима города Алматы.

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