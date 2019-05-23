Есимов доложил Елбасы о ходе приватизации компаний фонда "Самрук-Казына"

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Первого Президента РК - Елбасы, на заседании был заслушан отчет о реализации стратегии развития АО "Самрук-Казына" на 2018-2028 годы, а также рассмотрен ход выполнения поручений по дальнейшей трансформации фонда.

Фонд играет важную роль в экономике страны. Мы создавали его, изучив передовой международный опыт. И сегодня фонд "Самрук-Казына" вносит существенный вклад в развитие страны", - сказал Елбасы.

В ходе заседания председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов доложил о результатах оптимизации структуры корпоративных центров и сокращении уровней управления фонда. Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о ходе приватизации компаний фонда и реализации программ индустриально-инновационного развития и "Нурлы жол". По информации А. Есимова, на сегодняшний день фондом реализуется 54 проекта на общую сумму 8 трлн тенге и создано 68 тысяч новых рабочих мест.

"В целях диверсификации портфеля фонда мы рассматриваем возможности стратегического партнерства с суверенными фондами и международными инвесторами. На данный момент подписано 28 двусторонних соглашений на сумму 13,3 млрд долларов", - отметил председатель правления АО "Самрук-Казына".

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что деятельность ФНБ будет находиться на его личном контроле.

Главная задача фонда – это увеличение активов, повышение доходов и развитие национальных компаний. Активы фонда имеют стратегическое значение для экономики страны. Хочу отметить положительные результаты работы нового руководства. За короткое время удалось значительно снизить долговую нагрузку, увеличить доходность компаний, обеспечить эффективность управления финансовыми инструментами", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также высоко оценил результаты работы фонда в сфере организации закупок и поддержки предпринимательства.

В фонде значительно сократились закупки с одного источника, увеличились объемы тендеров. Они стали более прозрачными, сегодня расходы уменьшились в 5 раз. В закупках госорганов, к сожалению, этого нет. Пример фонда показывает, что при правильной постановке задачи даже нормы действующего закона позволяют экономить миллиарды тенге", - отметил Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поддержал предпринимаемые в фонде меры в сфере управления человеческими ресурсами.

Люди – это главный актив компаний и предприятий. Важно, чтобы процедуры приема на работу были прозрачными. Все назначения должны быть транспарентными", - заключил Елбасы.

По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее улучшение финансового положения фонда, поддержку отечественных товаропроизводителей, вывод на IPO акций компаний "Казахтелеком" и "Air Astana".

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