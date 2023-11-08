Филиал Китайского политехнического университета начал работу на базе КазНУ

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеитом Туймебаевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы, - На встрече с ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеитом Туймебаевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы, сообщает пресс-служба президента.





Ректор представил главе государства стратегический план развития КазНУ, который в следующем году отметит свое 90-летие.





По словам Жансеита Туймебаева, на данный момент вуз реализует 400 научных проектов, общая стоимость которых составляет 8,1 млрд тенге.





Он также сообщил, что 12 октября на базе КазНУ начал свою работу филиал Китайского Северо-Западного политехнического университета. Соглашение об открытии данного филиала было подписано в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в мае текущего года.





Также ректор доложил, что с 2024 по 2026 год будет реализован второй этап строительства городка КазНУ, кроме того, планируется построить восемь учебных корпусов, технопарк и 12 общежитий; в ближайшее время начнется возведение трех общежитий на 3180 мест.





В завершение встречи глава государства дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка.



