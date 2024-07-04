Филиал Пекинского университета и культурные центры открыли главы Казахстана и КНР

Токаев и Си Цзиньпин также приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по ТМТМ

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия ряда объектов, сообщает Акорда.





Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.





Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого шелкового пути, по завершении которого президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов", - рассказали в Акорде.





Также президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.





Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран, пояснили в пресс-службе президента РК.





Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана.





Сотрудничество казахстанского и китайского вузов предоставит студентам уникальные возможности для обучения и профессионального роста, будет способствовать развитию языковых навыков, межкультурной коммуникации и научных исследований.





Как ожидается, успешная реализация данных проектов станет важным шагом на пути активизации культурных и образовательных обменов, а также развития политических и экономических отношений между двумя странами", - добавили в Акорде.