Фонд развития оборонно-промышленного комплекса планируют создать в Казахстане

Назначены председатели и судьи ряда судов РК
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован указ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 5 декабря 2022 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан".
Указом глава государства постановил:
1. Назначить на должность председателя:
Костанайского областного суда - Салия Вячеслава Васильевича;
суда области Ұлытау - Адранова Кайрата Тулепбергеновича с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;
судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай - Жаманбаева Бакытбергена Мейрхановича с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;
судебной коллегии по административным делам суда области Абай - Каирбаеву Лауру Еркиновну;
судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай - Есенжолова Нуроллу Ергалиевича с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу - Шошикбаева Бахытжана Куанышбаевича с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу - Абдильдина Ерлана Аукеновича;
судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу - Кульбекова Армана Шариповича;
судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау - Шортанбаева Жанболата Бектурсыновича с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;
судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау - Шагатаева Кайрата Кунесбековича с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау - Шайкамалова Каната Джандарбековича;
по области Абай:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенбаева Нияза Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;
специализированного межрайонного экономического суда - Сыздыкова Каната Сайлавбаевича с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
специализированного следственного суда города Семея - Ахметову Анар Темергазыевну;
районного суда № 2 Урджарского района - Иманмадиева Берика Айтмухамбетовича с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;
по области Жетісу:
районного суда № 2 Алакольского района - Курмангалиева Рината Узаковича с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Ермаханова Бакыта Аманбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области;
по области Ұлытау:
специализированного следственного суда города Жезказгана - Исабаеву Жанну Ермековну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.
2. Назначить на должность судьи:
суда области Абай: Кабышеву Нурсулу Ашимхановну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;
суда области Жетісу:
Гапуова Асхата Хамидоллаевича с освобождением от должности судьи Акжаикского районного суда Западно-Казахстанской области;
Ибрагимову Жанар Мухадиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;
Садуакасову Маржан Маратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;
Токбаева Дархана Кажигумаровича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;
Избаирову Диляру Сериковну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;
суда области Ұлытау:
Егембердиеву Жанат Джумабаевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;
Кенжина Жакена Еденовича с освобождением от должности председателя Жанааркинского районного суда области Ұлытау;
Мукатаева Руслана Калиакбаровича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Караганды Карагандинской области;
Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области;
Сагатова Сарсена Сейткеновича с освобождением от должности судьи Улытауского районного суда области Ұлытау;
Шуженова Жумагула Ныгметовича с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;
по городу Алматы:
военного суда Алматинского гарнизона - Тасжурекова Мадияра Майдановича;
по области Абай:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бесееву Айжан Токметоллаевну с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;
специализированного межрайонного экономического суда Байкумбаеву Алию Сламбековну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области;
Балгабекова Саята Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
суда № 2 города Семея - Ракимову Айнур Сакеновну с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;
Федосову Ларису Александровну с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;
по Западно-Казахстанской области:
специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска - Баймуханову Ботакоз Елеуовну с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;
по области Жетісу:
Талдыкорганского городского суда - Омарову Шырын Ауесбековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по Костанайской области:
Аркалыкского городского суда - Ержанова Сайлаухана Айдарханулы;
по области Ұлытау:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кендирбаеву Нургуль Есенжоловну с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;
специализированного межрайонного экономического суда - Агедилову Жанар Бакытжановну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области; Еганову Елену Владимировну - с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;
по Восточно-Казахстанской области:
Усть-Каменогорского городского суда - Али Аскара Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.
3. Освободить от занимаемых должностей:
судьи Алматинского городского суда - Ельчибаева Бахытжана Затыбековича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судьи Актюбинского областного суда - Алмасбаеву Ботагоз Алмасбаевну в связи с уходом в отставку;
судьи Жамбылского областного суда - Атибекова Меирхана Даирбековича в связи с уходом в отставку;
судьи Северо-Казахстанского областного суда - Кириленко Владимира Александровича в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;
по городу Астане:
судей специализированного межрайонного экономического суда - Бекиш Саю Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаева Бахыта Шарипбаевича в связи с уходом в отставку;
по городу Алматы:
судьи районного суда № 2 Медеуского района - Шакирова Такена Шаймановича в связи с уходом в отставку;
по городу Шымкенту:
судьи Энбекшинского районного суда - Шиналиеву Светлану Убайдаевну в связи с уходом в отставку;
судьи специализированного межрайонного экономического суда - Турлыбекову Гульжан Паезиллаевну в связи с уходом в отставку;
по области Абай:
судьи специализированного межрайонного экономического суда - Молдагожину Айтжамал Темирхановну в связи с уходом в отставку;
по Атырауской области:
судьи Атырауского городского суда - Мараткызы Эльвиру по собственному желанию;
по Жамбылской области:
судей Таразского городского суда - Манкетеги Бауржана Казбекулы по собственному желанию; Молдабекову Аиду Джолдасбековну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Туркестанской области:
председателя Казыгуртского районного суда - Тогызбаева Ильяса Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по Восточно-Казахстанской области:
судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска - Алимханова Тельмана Набидоллиновича в связи с уходом в отставку;
судьи Шемонаихинского районного суда - Раимбекова Курмангаифа Агзамовича в связи с уходом в отставку.
Указ
вводится в действие со дня подписания.