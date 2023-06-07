Около сорока полицейских привлечены к ответственности за пытки

МВД рекомендовано тестировать полицейских на склонность к применению пыток

Фото: polisia.kz

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Руководству Министерства внутренних дел Республики Казахстан рекомендовано проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.





На межведомственном совещании в Министерстве внутренних дел с участием заместителя генерального прокурора Булата Дембаева рассмотрены вопросы предупреждения пыток среди сотрудников полиции.





По словам замгенпрокурора, в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан.





Генеральной прокуратурой при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами, 900 камер находились в нерабочем состоянии.





По представлению прокуратуры установлено 3783 дополнительных видеокамеры для исключения "слепых зон". Полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года.





К дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД.



