Генпрокуратура РК проверяет видео, на котором якобы запечатлены в сауне сотрудники суда и прокуратуры

В социальных сетях и СМИ распространяется видео, автор которого говорит, что якобы находится в сауне с судьей и прокурором. По данному факту департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебное расследование. До его завершения рекомендуем не делать преждевременных выводов", - сообщили в Генпрокуратуре РК.
Результаты проверки будут доведены до сведения общественности.
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