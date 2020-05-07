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Генпрокуратура РК проверяет видео, на котором якобы запечатлены в сауне сотрудники суда и прокуратуры

06.05.2020, 11:23 6751
Генпрокуратура РК проверяет видео, на котором якобы запечатлены в сауне сотрудники суда и прокуратуры
Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура РК проводит расследование видео, на котором якобы запечатлены в сауне судья и прокурор, передает Kazakhstan Today.
 

В социальных сетях и СМИ распространяется видео, автор которого говорит, что якобы находится в сауне с судьей и прокурором. По данному факту департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебное расследование. До его завершения рекомендуем не делать преждевременных выводов", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

 
Результаты проверки будут доведены до сведения общественности.
 

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