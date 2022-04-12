Генпрокуратура РК расследует факты оставления департаментов КНБ и полиции ряда регионов во время январских беспорядков

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Продолжаем работать по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Руководители этих органов признаны подозреваемыми", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
Он напомнил, что ранее сообщалось о задержании экс-заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области.
Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы", - уточнил спикер.
По его словам, в настоящее время найдено всего лишь 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников.
Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Хотя в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников службы авиационной безопасности. Все они были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения", - сказал Елдос Килымжанов.