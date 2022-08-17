Глава АО "НУХ "Байтерек" отчитался перед президентом

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Глава государства принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за первое полугодие, в том числе о проводимой работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно представленным президенту данным, объем финансирования крупного бизнеса составил 143 млрд тенге, МСБ - 510 млрд тенге, АПК - 241,3 млрд тенге. При поддержке холдинга частными застройщиками введено жилья площадью 759 тысяч квадратных метров, через выкуп облигаций местных исполнительных органов построено и введено жилья площадью 56 тысяч кважратных метров. При этом 39 тысяч семей, в том числе 7,2 тысячи очередников, приобрели жилье за счет льготной ипотеки.

В рамках исполнения поручений главы государства холдингом начат прием заявок на участие в программе льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл Даму", внедрен механизм субсидирования арендной платы частного жилищного фонда.

Кроме того, по информации Каната Шарлапаева, в 2022 году за счет инструментов поддержки холдинга будет обеспечен ввод 2 млн кважратных метров жилья, или 29,6 тысячи квартир. В целом эти меры позволят улучшить жилищные условия для 250 тысяч человек.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал председателю холдинга ряд поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.