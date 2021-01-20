Глава государства дал ряд поручений председателю правления АО "ФНБ "Самрук-Казына"

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым доложил о предварительных итогах работы ФНБ "Самрук-Казына" за 2020 год, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, несмотря на глобальные кризисные явления и пандемию, холдинг успешно справился со своей функцией в прошлом году, компании фонда сумели закончить год без масштабных сокращений персонала. Рост активов компаний Фонда составил 800 миллиардов тенге.

Ахметжан Есимов сообщил, что за минувшие три года ФНБ "Самрук-Казына" в счет погашения займов перечислил в Национальный фонд 554 миллиарда тенге. Выгоды от цифровой трансформации бизнес-процессов компаний холдинга составили 171 миллиард тенге.

Глава государства также был проинформирован о проводимой масштабной работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. Экономия по закупкам по итогам 2018-2020 годов составила 410 миллиардов тенге.

В результате проводимой работы Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило кредитный рейтинг "Самрук-Казына" на уровне BB+/B "Стабильный".

Ахметжан Есимов также рассказал, что национальная компания "КазМунайГаз", несмотря на значительное снижение цен на нефть и ограничения OPEC+, сохранила положительные финансовые рейтинги. АО "НК "Казахстан темир жолы" впервые за последние 6 лет закончила год с положительным финансовым результатом. Рыночная стоимость АО "НК "Казатомпром" с момента выхода на IPO (2018 год) увеличилась с 2,1 миллиарда до 5,1 миллиарда долларов. Из "красной" в "зеленую" зону финансовой устойчивости перешло АО "Самрук-Энерго", долги компании снизились на 100 миллиардов тенге.

По итогам встречи президент дал председателю правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" ряд конкретных поручений.

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