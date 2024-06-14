Глава государства назвал главные проблемы туризма в Казахстане

У Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма

Фото: Акорда

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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по развитию туризма, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства отметил, что туризм выступает катализатором динамичного развития мировой экономики. Кроме того, эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов. Он подчеркнул, что у Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма: от экологического до делового.





Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.





Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по этому показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры", - заявил он.





Президент обозначил несколько приоритетных направлений, требующих особого внимания. По его мнению, прежде всего необходимо повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма.





По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70-е место из 119 стран. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в этой отрасли. Как следствие, несмотря на рост туристического потока, количество мест размещения в курортных зонах не только не увеличивается, но даже снижается. Антилидеры - курортная зона Алаколя со стороны области Жетысу и Алматинский горный кластер", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства сообщил, что со стороны бизнеса имеются жалобы на сложности с выделением земельных участков в национальных парках и землях лесного фонда. По его мнению, это ограничивает возможности для долгосрочных инвестиций, привлечения заемных средств и развития туристической инфраструктуры.





По мнению главы государства, одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура.





Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Качество наших автомобильных дорог также оставляет желать лучшего. Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине. Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа.





Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этот год объявлен годом туризма Казахстана в КНР. Он указал на важность использования как туристического, так и культурного потенциала нашей страны для привлечения большего количества туристов из Китая, при этом уделяя особое внимание развитию туризма на приграничных территориях. Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов, в срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов Бахты и Кольжат, а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.





Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.





Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане", - сказал глава государства.





Президент поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.





Завершая свое выступление, президент отдельно остановился на вопросе экологии. По его словам, недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма.