Глава государства помиловал Наталью Слекишину

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев помиловал осужденную в 2015 году Наталью Слекишину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В большинстве случаев помилование применяется к лицам, совершившим преступление непреднамеренно, по стечению обстоятельств. В случае с Натальей Слекишиной акт помилования связан также с признанием государством факта насилия, совершенного к ней со стороны сотрудников правоохранительных органов. Так называемое тюремное насилие во всем мире признается одной из форм жестокого обращения в отношении человека с использованием его зависимого положения", - рассказала Sputnik Казахстан уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова.

Она отметила, что в отношении Натальи Слекишиной были приняты во внимание все обстоятельства, в связи с чем ранее суд принял решение об отсрочке исполнения уголовного наказания - в течение 5 лет она проявила себя как хорошая мать троих детей, самостоятельно трудоустроилась и была экономически самодостаточной. Жалоб за период пробационного контроля на ее поведение не поступало.

Принятый президентом Казахстана акт о ее помиловании - это акт милосердия и гуманности, доверия со стороны государства. С другой стороны, очень важно, чтобы со стороны МВД были извлечены должные уроки из этой ситуации, а именно: были приняты меры по недопущению подобных преступлений и жесткое наказание виновных в их совершении", - сказала омбудсмен.

Она напомнила, что МВД Казахстана проводит реформу, в том числе в пенитенциарной системе, и выразила надежду, что это позволит исключить подобные случаи жестокого посягательства на достоинство граждан.

Напомним, в мае 2015 года суд в Алматы приговорил Наталью Слекишину к восьми годам лишения свободы. Слекишина вместе с двумя подельниками инсценировала разбойное нападение на дом, в котором проживала вместе со своим гражданским мужем и его матерью.

Летом 2016 года Слекишина обвинила сотрудников тюрьмы в изнасиловании. Подозреваемые вину не признали. Слекишина родила девочку во время отбывания наказания, ДНК-анализ установил личность отца ребенка, которым оказался надзиратель Руслан Хакимов. Хакимова за изнасилование приговорили к девяти годам лишения свободы.

В феврале 2017 года Слекишина вышла на свободу на пять лет - на столько ей было отсрочено наказание в связи необходимостью воспитания дочери, родившейся в колонии. В сентябре стало известно: Слекишина отсудила у Хакимова 3 миллиона тенге компенсации морального вреда.

К 2,5 года лишения свободы был также осужден экс-начальник алматинского следственного изолятора Ермек Омарбеков, который проигнорировал факт изнасилования в учреждении и не предпринял никаких мер. Согласно постановлению суда, он выплатил пострадавшей 100 тысяч тенге за моральный вред.

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