Глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО

Фото: egemen.kz

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Издание поднимает проблему плохого состояния трасс Западно-Казахстанской области. Еще в 2019 году президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала региона, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии. Как подчеркнул глава государства на встрече в Уральске, "это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона", сообщает Telegram-канал "Борт №1".

Президент тогда поручил правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, особо отметив, что данный вопрос будет на его личном контроле. Однако, как пишет "Egemen Qazaqstan", эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим.

Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.

Ответственность за решение проблемы президент возложил на премьер-министра Алихана Смаилова.