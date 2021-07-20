В Казахстане ужесточат наказание за подделку паспортов вакцинации

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за подделку паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Токаев отметил, что подложные паспорта вакцинации тормозят процесс иммунизации в стране.

Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. Работа началась, следует ее продолжить", - сказал он.

Глава государства поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения.

Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Я этот вопрос уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что следует срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. При этом крайне важно учитывать специфику региона, заранее изучить настрой.

Он также высказался об "антиваксерах".

В работе с людьми, не желающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся. Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов", - заверил глава государства.

Кроме того, он отметил, что следует четко проработать все аспекты транспортировки и хранения вакцин.

К сожалению, последние данные показывают, что не все регионы выстроили эту работу должным образом. В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия", - сказал президент.

В ходе выступления он также отметил, что пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов.

Этот экзамен как минимум половина акимов в лучшем случае сдают на "тройку", - добавил Токаев.

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