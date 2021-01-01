Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым 2021 годом, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Дорогие соотечественники!

Через несколько минут мы встретим Новый год. 2020 год запомнится нам как время тяжелых испытаний, драматических событий.

Общими усилиями мы смогли уберечь экономику от глубокого падения, сохранив созидательный потенциал в производстве, сельском хозяйстве, бизнесе. Мы выстояли перед напором новых вызовов. Проявили стойкость и солидарность, в сложнейших условиях решали не только повседневные задачи, но и обеспечивали поступательное развитие страны. Поэтому наш народ по праву может гордиться своими достижениями в этом непростом году.

Мы вступаем не просто в очередной новый год. Мы, по сути, входим в новый мир, в новую эпоху. Несмотря на все трудности, мы уверенно смотрим в будущее и пойдем вперед!

Хочу обратиться ко всем гражданам нашей Родины. Пандемия коронавируса, к сожалению, не позволила некоторым из вас проводить уходящий год в праздничной атмосфере. Но я уверен, что уже в скором времени все мы, как и прежде, вновь ощутим радость живого общения друг с другом, с родными и друзьями.

От всей души желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царит согласие, достаток и веселье! Берегите друг друга, заботьтесь о близких!

Отдельные поздравления хочу адресовать тем, кто сейчас находится на службе и боевом посту. Народ ценит ваш труд!

Мы встречаем 2021 год с большими надеждами. Это естественно. Каждый из нас верит, что в его судьбе и в жизни всей страны произойдут перемены к лучшему.

Пусть все наши желания исполнятся и Казахстан станет еще сильнее!

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