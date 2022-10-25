Глава государства утвердил военную доктрину Казахстана

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Военная доктрина Казахстана разработана Министерством обороны совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными государственными органами, - Военная доктрина Казахстана разработана Министерством обороны совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными государственными органами, сообщает пресс-служба МО РК.

В послании 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" глава государства заявил о необходимости перезагрузки военной доктрины. Он дал ряд поручений по переформатированию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения.

В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования.

С целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других государственных органов.

Новая редакция военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски.

Указ о внесении изменений в военную доктрину вступил в законную силу.