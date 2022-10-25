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Глава государства утвердил военную доктрину Казахстана

24.10.2022, 13:34 18166
Глава государства утвердил военную доктрину Казахстана
Фото: МО РК
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Военная доктрина Казахстана разработана Министерством обороны совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными государственными органами, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В послании 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" глава государства заявил о необходимости перезагрузки военной доктрины. Он дал ряд поручений по переформатированию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения.
 
В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования.
 
С целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других государственных органов.
 
Новая редакция военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски.
 
Указ о внесении изменений в военную доктрину вступил в законную силу.
 

новости по теме

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

25.10.2022, 09:01 2931
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Фото: Акорда
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией. День Республики - яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность", - говорится в поздравлении главы государства.


Токаев отметил, что по случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага.

Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир... Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника", - высказался президент.


Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что началось построение справедливого Казахстана.

Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства - это граждане!.. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана. У нас ясные устремления и общие цели. Мы всегда будем свято чтить независимость и укреплять нашу государственность. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Вместе мы построим справедливый Казахстан! Еще раз поздравляю вас с Днем Республики! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть крепнет суверенитет нашей страны!" - добавил глава государства.

 

Президент провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли

24.10.2022, 17:38 12846
Президент провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли
Фото: Акорда
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли.
 
В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.
 
По итогам обсуждения президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.
 

Казахстанские миротворцы вернулись из Ливана

24.10.2022, 16:20 14766
Фото: МО РК
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмой миротворческий контингент завершил участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщает пресс-служба МО РК.
 
В течение полугода казахстанские военнослужащие выполняли пешее и мобильное патрулирование, участвовали в организации работы блокпостов, охране баз и в ежедневной боевой подготовке личного состава, не задействованного в проведении операций.
 

Шесть месяцев пролетели быстро. Основательное обучение в Центре миротворческой подготовки помогло нам легко адаптироваться к новым условиям и достойно справляться с поставленными задачами. Морально-психологическое состояние военнослужащих на высоком уровне, они готовы к выполнению задач по месту службы", - сказал по прибытии в Алматы командир группы капитан Марат Абдраманов.

 
На смену им в составе восьмого миротворческого контингента отправились казахстанские военнослужащие, которые будут выполнять задачи в составе индийского миротворческого батальона в секторе "Восток".
 
Напомним, что совместное развертывание казахстанского контингента в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии в миссии ООН в Ливане осуществляется с октября 2018 года.
 

В АФМ прокомментировали информацию о "задержании сотрудника ДЭР с пистолетом"

24.10.2022, 10:22 21596
В АФМ прокомментировали информацию о "задержании сотрудника ДЭР с пистолетом"
Фото: Depositphotos
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию о задержании якобы сотрудника ДЭР.
 

Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности. Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу", - сообщила пресс-служба ведомства.

 

Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

23.10.2022, 16:05 36021
Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину
Фото: Акорда
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил Си Цзиньпину телеграмму поздравления с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
 

Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене. Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, Центральный комитет Коммунистической партии Китая двадцатого созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок.
 

Генпрокуратура РК сделала заявление в связи с информацией о митингах

23.10.2022, 13:00 39401
Генпрокуратура РК сделала заявление в связи с информацией о митингах
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев сделал заявление в связи с информацией о митингах, распространяемой в социальных сетях.
 

В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября т.г. участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования Дня Республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны. К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания, имеют место его нарушения", - обратился к казахстанцам Жандос Умиралиев.

 
В Генпрокуратуре отметили, что данный порядок регламентирован Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона (пункт 3 статьи 3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вплоть до 25 суток ареста.
 

К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября т.г. в городе Алматы в незаконном митинге на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября т.г. привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области", - говорится в заявлении.

 
В Генпрокуратуре призывают неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.
 

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", - заявили в Генпрокуратуре.

 

Президент посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики

22.10.2022, 20:48 54986
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики. Праздничное мероприятие состоялось в театре оперы и балета "Астана Опера", сообщает пресс-служба Акорды.
 
В программу концерта вошли выступления известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.
 

Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора

22.10.2022, 16:43 60311
Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора
Фото: telegram/БОРТ№1
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".
 
Указом главы государства присвоены:
 
  • специальное звание генерал-полковник полиции: Ахметжанову Марату Муратовичу;
 
  • воинское звание генерал-лейтенант: Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы: Бектенову Олжасу Абаевичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант полиции: Сунтаеву Кайрату Имятовичу;
 
  • воинское звание генерал-майор: Базарбаеву Куанару Бекетовичу, Кабакову Нуртасу Даулетовичу;
 
  • специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу, Кунанбаеву Берику Садыковичу;
 
  • специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Омарбекову Айткурману Жоламановичу;
 
  • специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Сулейменову Канату Турсумбаевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Бижанову Кайрату Жакияновичу;
 
  • специальное звание генерал-майор полиции: Скляру Василию Васильевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор гражданской защиты: Дербисову Нурболату Бекболатулы;
 
  • классный чин государственный советник юстиции 3-го класса: Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу, Нурлыбаю Сабиту.
 

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