Глава государства внес дополнения в указ о проведении проверок и профилактического контроля

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев внес дополнения в указ от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Внести в указ президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующее дополнение: пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания: проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства РК", - говорится в тексте, опубликованном пресс-служба Акорды.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что разработан проект поправок в указ президента РК о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением.
3 августа премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования с чистого листа в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля.