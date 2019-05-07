Глава государства вручил военным и полицейским ордена и медали

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

Вручая государственные награды, глава государства отметил символичность проведения церемонии накануне знаменательных дат - Дня защитника Отечества и Дня Победы. Он также отметил важность поддержания высокого уровня обороноспособности и безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

В первые годы Независимости в стране ощущалась острая нехватка высококвалифицированных военных кадров. Первый Президент, создавая сильную армию, сумел привлечь в ее ряды лучших офицеров и солдат. Сегодня наши воинские подразделения обладают современной техникой и технологиями. Они превратились в боеспособную и мобильную силу, готовую противостоять любым вызовам и угрозам. Ярким свидетельством этого могут служить состоявшиеся на днях учения "Айбалта-2019", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил мужество героев, которые в мирные дни спасают людей в угрожающих жизни чрезвычайных ситуациях.

Ваши героизм и благородные поступки должны стать примером для подрастающего поколения. Мы сегодня собрались, чтобы наградить отличившихся соотечественников за безупречную воинскую службу, исключительную храбрость", - сказал президент.

В ходе торжественной церемонии орденом "Данк" І степени были награждены заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Адылбек Алдабергенов, заместитель Генерального прокурора Ерлик Кененбаев, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК Василий Рысбаев.

Орден "Данк" ІІ степени был вручен начальнику департамента полиции Костанайской области Бекету Аймагамбетову, начальнику департамента КНБ по Алматинской области Сабиту Курманалиеву.

Ордена "Айбын" IІ степени удостоены главный инспектор Службы государственной охраны Виктор Балясников, руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области Куаныш Бекбасов, первый заместитель руководителя департамента КНБ Ринат Кокумбаев, командир войсковой части 48386 министерства обороны Талгат Кусаинов, заместитель руководителя департамента криминальной полиции МВД Ерлан Омарбеков, командир войсковой части 28738 министерства обороны Жанат Раскулов, инспектор батальона дорожно-патрульной полиции города Атырау Рустембек Сундутов, заместитель командующего военно-воздушными силами ВС РК Нурболат Топаев, командир войсковой части 03858 министерства обороны Мейрам Хамзин.

Орденом "Айбын" IІІ степени награжден старший специалист-стрелок Службы государственной охраны Амангельды Хусайнов.

Орден "Курмет" был вручен заместителю начальника службы Генеральной прокуратуры Радимхан Дубаевой.

Медали "Ерлігі ушін" удостоены солдат воинской части 6697 регионального командования "Орталык" Национальной гвардии МВД РК Медет Балабиев, заместитель начальника пожарной части № 1 Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Аянбек Кенжешов, специалист артиллерийского дивизиона войсковой части 35411 министерства обороны Куандык Канатов, командир отделения пожарной части № 1 Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Александр Минаев, участковый инспектор отдела полиции Тайыншинского района департамента полиции Северо-Казахстанской области Ерлан Ибраев.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін" награждены заместитель начальника центрального командного пункта Генерального штаба ВС РК Владимир Абрамов, начальник управления КНБ Жаслан Жанайдаров, старший офицер штаба войсковой части 35950 министерства обороны Асхат Мадияров, старший летчик авиационного звена войсковой части 55652 министерства обороны Кобеген Мырзатаев, командир танкового батальона войсковой части 35748 министерства обороны Асылбек Унтаков.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев поблагодарил награжденных за безупречную службу и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов.









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