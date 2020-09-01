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Глава государства выступит с посланием народу Казахстана

31.08.2020, 19:26 6832
Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - 1 сентября, в 11.00, Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана, передает Kazakhstan Today. 
 

1 сентября, в 11.00, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента. Прямую трансляцию послания будут вести все казахстанские телеканалы и основные радиостанции", - написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

 

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