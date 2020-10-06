Глава государства заслушал отчет по повышению качества и доступности интернет-связи

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Президент заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о работе ведомства по повышению качества и доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности, трансформации государственной программы "Цифровой Казахстан", а также переводу государственных услуг в онлайн-формат, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о подходах к созданию инновационной экосистемы, развитии аэрокосмической отрасли, а также планах по подготовке профессиональных кадров IT-сферы для выработки конкурентоспособных экспортоориентированных продуктов.

Глава государства указал на важность развития образовательных платформ, технического содействия дистанционному образовательному процессу, направлению мер государственной финансовой поддержки на развитие электронных учебников и цифровые образовательные ресурсы.

Также президент поставил перед Багдатом Мусиным ряд задач по внедрению механизмов биометрии при использовании госуслуг, проведению реформы системы управления цифровизацией, усилению роли и ответственности холдинга "Зерде". Глава государства поручил внедрить прозрачный механизм распределения радиочастот.

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