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Глава государства заслушал отчет по повышению качества и доступности интернет-связи

05.10.2020 5671
Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Президент заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о работе ведомства по повышению качества и доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности, трансформации государственной программы "Цифровой Казахстан", а также переводу государственных услуг в онлайн-формат, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о подходах к созданию инновационной экосистемы, развитии аэрокосмической отрасли, а также планах по подготовке профессиональных кадров IT-сферы для выработки конкурентоспособных экспортоориентированных продуктов.
 
Глава государства указал на важность развития образовательных платформ, технического содействия дистанционному образовательному процессу, направлению мер государственной финансовой поддержки на развитие электронных учебников и цифровые образовательные ресурсы.
 
Также президент поставил перед Багдатом Мусиным ряд задач по внедрению механизмов биометрии при использовании госуслуг, проведению реформы системы управления цифровизацией, усилению роли и ответственности холдинга "Зерде". Глава государства поручил внедрить прозрачный механизм распределения радиочастот.
 

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