Глава "Казакстан Гарыш Сапары" назначен вице-министром МЦРИАП

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Азамат Батыркожа родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Военную академию имени Дзержинского и университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в корпоративном секторе, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном банке РК, ОАО "Казахтелеком", ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, Министерстве индустрии и новых технологий РК, канцелярии премьер-министра РК, Министерстве образования и науки РК, фонде устойчивого развития "Самрук-Казына".

С 2015 по 2017 годы - директор департамента технологического и инновационного развития МИР РК.

С 2018 по 2019 годы - президент АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары".

С февраля по декабрь 2019 года занимал должность председателя правления АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары", пишет primeminister.kz .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства