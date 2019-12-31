Глава "Казакстан Гарыш Сапары" назначен вице-министром МЦРИАП

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.
Постановлением правительства Республики Казахстан Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Азамат Батыркожа родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Военную академию имени Дзержинского и университет "Туран-Астана".
Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в корпоративном секторе, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном банке РК, ОАО "Казахтелеком", ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, Министерстве индустрии и новых технологий РК, канцелярии премьер-министра РК, Министерстве образования и науки РК, фонде устойчивого развития "Самрук-Казына".
С 2015 по 2017 годы - директор департамента технологического и инновационного развития МИР РК.
С 2018 по 2019 годы - президент АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары".
С февраля по декабрь 2019 года занимал должность председателя правления АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары", пишет primeminister.kz.
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