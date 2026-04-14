13.04.2026
Глава МИД Казахстана и генсек ОДКБ обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошла встреча министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В ходе беседы состоялся обстоятельный и конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности Организации. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел организации, которое планируется к проведению в июне этого года в Казани.
Участники встречи выразили готовность к сотрудничеству в целях дальнейшего укрепления потенциала ОДКБ.
ОДКБ была создана в 2002 году и является международной военно-политической организацией, в состав которой наряду с Казахстаном входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
13.04.2026
Президент Казахстана озвучил ряд предложений по развитию ОДКБ
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым озвучил ряд предложений по развитию ОДКБ, сообщает Акорда.
В частности, Таалатбек Масадыков проинформировал главу государства о планах работы в должности генерального секретаря ОДКБ. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности данной организации, включая текущую работу постоянно действующих рабочих органов.
Также Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию организации и отметил готовность казахстанской стороны к укреплению сотрудничества в формате ОДКБ.
Напомним, в прошлом году декларацию Совета коллективной безопасности приняли страны ОДКБ.
13.04.2026
Токаев назначил нового посла Казахстана в Корее
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана назначил Асета Исенали Женисулы Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея, сообщает Акорда.
Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, постоянный представитель Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Баймухан Маргулан назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.
Также указом главы государства Нургали Арыстанов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Корея.
Ранее Токаев назначил посла Казахстана в Руанде.
13.04.2026
В Минпросвещения уточнили правила проведения школьных выпускных
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства просвещения и внутренних дел Казахстана совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных вечеров в организациях среднего образования. В этих целях будет принят совместный приказ.
В соответствии с установленными требованиями не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования", - заявили в пресс-службе Минпросвещения.
В ведомстве отметили, что принятые меры предусматривают обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений.
Церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования. Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей", - подчеркнули в министерстве.
Местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу.
Органам внутренних дел поручено принять меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся.
Напомним, четвертая четверть в школах Казахстана закончится 25 мая.
Ранее сообщалось об изменении сроков приема документов в первый класс.
13.04.2026
Токаев направил телеграмму президенту Ирака
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил телеграмму президенту Республики Ирак. Касым-Жомарт Токаев поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака.
Глава нашего государства пожелал успехов в реализации его политических инициатив, направленных на обеспечение процветания Ирака и его народа", - говорится в сообщении Акорды.
Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах традиционной дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь развиваться.
Напомним, в субботу парламент Ирака избрал Низара Мохаммеда Саида Амиди президентом республики.
13.04.2026
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в мае
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мае казахстанцы отметят сразу три государственных праздника. Также на май выпадает Курбан-айт.
1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.
7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.
На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
Всего в мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.
Напомним, вчера отмечался День космонавтики. Именно с казахстанской земли 65 лет назад полетел в космос первый космонавт Юрий Гагарин.
11.04.2026
Токаев наградил известных ученых Казахстана
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил известных ученых Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, глава государства подписал указы о награждении генерального директора Института востоковедения имени Сулейменова, доктора филологических наук, профессора Дукена Масимханулы орденом "Барыс" III степени, а также о присвоении филологу Айнур Абиденкызы почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
Также высокие награды присуждены за их значительный вклад в развитие востоковедения, фундаментальные исследования в области синологии, введение в научный оборот новых источников по истории нашей страны, популяризацию культурных ценностей и особые заслуги в укреплении исторических связей между Казахстаном и Китаем.
В этой связи президент направил ученым поздравительную телеграмму, в которой отмечается, что данными наградами отмечены результаты их многолетней плодотворной научной деятельности.
Глава государства пожелал семье известных востоковедов творческих успехов и благополучия.
Ранее президент предложил учредить орден Аль-Фараби.
10.04.2026
Туякбаев назначен первым вице-министром труда и соцзащиты населения
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ербол Туякбаев назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба правительства РК.
Ербол Туякбаев родился в 1992 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева.
Работал в Комитете науки Министерства образования и науки РК, где прошел путь от эксперта до руководителя управления. Также работал в акционерных обществах "Информационно-аналитический центр" и "СПК "Астана". Занимал должности главного инспектора отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела инспекторской и территориальной работы, а также заместителя руководителя аппарата акима города Астаны. С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего отделом социального развития аппарата правительства Республики Казахстан.
Ранее Бахтияр Жазыкпаев был назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК.
10.04.2026
Президент предложил учредить орден Аль-Фараби
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на церемонии награждения ученых в преддверии Дня работников науки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить орден Аль-Фараби, а также заявил о необходимости развития прикладной науки в стране.
Считаю необходимым учредить орден Аль-Фараби, который займет достойное место в иерархии государственных наград. Данного высокого знака отличия будут удостоены граждане, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни", - сказал президент, отметив также, что в текущем году накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена "Мейірім", Ходжи Ахмеда Яссауи и Аль-Фараби.
Продолжая, президент поднял проблему недостаточного развития прикладной науки в Казахстане.
Несомненно, очень хорошим показателем служит увеличение количества проектов в этой сфере. Прежде всего стоит отметить, что сегодня университеты превращаются в технологические хабы (...) Тем не менее в этой сфере остается немало нерешенных проблем. Как вы знаете, в марте я посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, где обсудил с представителями научного сообщества ряд вопросов. В первую очередь я отметил необходимость жесткой дисциплины и четкой приоритизации в финансировании науки. Главной целью должно быть не номинальное освоение бюджета, а реализация проектов, приносящих пользу обществу", - подчеркнул глава государства.
В завершение церемонии президент вручил награды ряду ученых.
Напомним, в Казахстане установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
Как сообщалось ранее, за последние годы объем государственных вложений значительно увеличился и составляет сотни миллиардов тенге ежегодно. Однако, по оценке президента, "практической отдачи от финансирования науки пока нет" - реальные результаты остаются минимальными. Нарушения фиксируются на всех этапах - от отбора грантополучателей до реализации проектов. Отсутствуют действенные механизмы фильтрации, которые могли бы предотвращать присвоение средств. При этом значительная часть проектов не доходит до стадии внедрения: из тысяч профинансированных инициатив лишь единицы дают коммерческий результат. Отдельной проблемой называется смещение акцента с результата на "освоение бюджета". Такая модель, по сути, стимулирует формальную отчетность вместо реальной научной отдачи.
13.04.2026, 12:15Ряд руководителей полиции Атырауской области отстранен от должностей после проверки 13.04.2026, 14:5187536Бросавших во львов камни посетителей биологического центра задержали в Семее 13.04.2026, 15:3083161Карагандинец напал на мальчика на детской площадке 13.04.2026, 10:2278386Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в мае 13.04.2026, 11:1075906Токаев направил телеграмму президенту Ирака 07.04.2026, 13:45429936Электричество к концу второго квартала может подорожать в Казахстане 07.04.2026, 16:32424091В Алматы при поддержке китайских инвесторов создадут НИИ в сфере горнодобычи 08.04.2026, 14:10422316Умерщвление бездомных животных в Казахстане: мажилис одобрил законопроект 07.04.2026, 12:38382456Минэнерго: экспорт казахстанской нефти по КТК продолжается 08.04.2026, 16:56368606Пенсионный возраст женщин сравняют с мужским к 2031 году - Минтруда 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1096626ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:40881846Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта880536Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации789041Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 17.03.2026, 20:54545011Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?