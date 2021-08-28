Глава МИД РК и представитель Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сделали заявление

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда сделали совместное заявление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, единогласно провозглашенного генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, стороны подтвердили приверженность созданию мира, свободного от ядерных испытаний, и подтверждаем решимость добиться вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает пресс-служба МИД РК.

29 августа - знаменательная дата для Казахстана и международного сообщества. В этом году исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Это историческое решение дало мощный политический импульс и способствовало международным усилиям, которые привели к принятию ДВЗЯИ в 1996 году. С момента его принятия Казахстан последовательно оказывал значительную поддержку ДВЗЯИ и формированию его режима верификации.

В этом году также исполняется 25 лет со дня открытия для подписания ДВЗЯИ. Являясь одним из краеугольных камней режима ядерного нераспространения и разоружения, ДВЗЯИ является эффективной и практической мерой по достижению мира свободного от ядерного оружия. Благодаря подписанию 185 и ратификации 170 государствами достигнут значительный прогресс универсализации ДВЗЯИ всеобщего характера. Формирование его режима верификации на этапе завершения. Несмотря на то, что ДВЗЯИ еще не стал юридически обязывающим, приверженность к нему и нормам против проведения ядерных испытаний приобрело практически универсальный характер.

Мы отмечаем предстоящую в 2021 году Конференцию по статье XIV и рассматриваем ее проведение возможностью возобновить призыв всех государств к конкретным и скоординированным действиям по продвижению вступления ДВЗЯИ в силу. Мы приглашаем все государства принять участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, приуроченное Международному дню действий против ядерных испытаний, которое состоится 8 сентября 2021 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке", - говорится в тексте заявления.

Также прозвучал призыв ко всем государствам продолжать соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.

Мы настоятельно призываем государства, которые еще не подписали и/или не ратифицировали Договор, сделать это без промедления. Мы призываем оставшиеся восемь государств, перечисленные в Приложении 2, ратификации которых необходимы для вступления ДВЗЯИ в силу, продемонстрировать свою приверженность ядерному нераспространению и разоружению, сделав этот важный шаг в поддержку международного мира и безопасности. Мы приходим к заключению, что настало время ввести Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в действие для продвижения ядерного разоружения и создания более безопасного и надежного мира для будущих поколений", - сказано в тексте совместного заявления.

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