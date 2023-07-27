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Токаев подписал поправки в указ о службе госохраны Дополнено
Поправки введены в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы"
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ "Об утверждении положения о службе государственной охраны Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
В новой редакции документа из перечня лиц, которым обеспечивается безопасность службой госохраны исключен Первый президент РК - Елбасы.
Служба государственной охраны Республики Казахстан непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов", - говорится в новой редакции указа.
Как следует из указа, задачами службы госохраны являются:
1) обеспечение безопасности президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;
2) выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;
3) охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;
4) осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму;
5) прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;
6) осуществление охраны эталонов государственного флага Республики Казахстан и государственного герба Республики Казахстан и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;
7) организация обеспечения президентской связью и др.
Поправки в указ о госохране введены в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
Ранее сообщалось, что госохрана не будет отвечать за безопасность Елбасы.
Дополнено 25.07.2023, 15.40
Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе нижней палаты парламента Снежанна Имашева заявила, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев останется под защитой службы госохраны.
Первый президент Казахстана входит в число этих "других охраняемых лиц". Бывшие президенты в соответствии с законом "О президенте Республики Казахстан" подлежат охране. То есть в целом ничего не изменилось, а сам указ (об утверждении нового положения о СГО - ред.) изменился потому, что сейчас из нормативных правовых актов убираются формулировки "елбасы", "первый президент" и прочие. Это происходит в рамках приведения нормативных правовых актов в соответствие с конституцией и другими законами", - цитирует sputnik.kz Снежанну Имашеву со ссылкой на РИА Новости.