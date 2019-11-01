Госслужащие среднего и низового звена берут взятки от нужды и безысходности - Шпекбаев

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Госслужащие среднего и низового звена берут взятки от нужды и безысходности, сообщил сегодня в Нур-Султане на заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции председатель агентства Алик Шпекбаев, передает Kazakhstan Today.

Алик Шпекбаев заявил, что усиливается работа по привлечению к ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей за коррупционные правонарушения.

Одним из ключевых факторов повышения качества жизни и доходов граждан является формирование профессионального, эффективного, а самое главное, свободного от коррупции госаппарата", - отметил он.

Между тем, по его словам, текущая зарплата госслужащего на исполнительской должности со стажем работы более 20 лет в госорганах, не перешедших на новую систему оплаты труда - ниже среднего показателя по стране. Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышению открытости и прозрачности деятельности госорганов, комплексные превентивные и карательные меры, нынешний уровень зарплат госслужащих серьезно тормозит процесс минимизации коррупции.

К примеру, по его словам, в странах с низким уровнем коррупции (Сингапур, Гонконг, страны ЕС) именно радикальное повышение зарплат стало базовым условием искоренения коррупции и обеспечило приток в госаппарат высокопрофессиональных кадров.

По словам главы антикоррупционного ведомства, в Казахстане за последние 5 лет 75% привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию - это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой.

"Видится вполне справедливым общественное мнение, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты - от нужды и откровенной безысходности. При этом очевидно, что повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет. Для этого необходима комплексная оптимизация госорганов и их подведомственных организаций", - сказал Шпекбаев.

Он отметил, что правовая основа для этого в Казахстане сформирована: первые руководители могут самостоятельно определять штатную численность и организационную структуру госоргана, а сэкономленные средства остаются в их распоряжении для повышения зарплаты. Резервы в госорганах есть, поэтому увеличить оплату труда госслужащих минимум в 2 раза вполне реально и без бюджетной подпитки.

В частности, Служба экономических расследований сократила штатную численность на 40%, мы доведем этот уровень к концу года до 25%. Кроме того, в 2018 году сокращено 30% контрольно-надзорных функций госорганов, в 2020 году ожидается упразднение еще 10%", - сказал А. Шпекбаев.

Как он считает, оптимизация госорганов позитивно отражается и на снижении административного давления на бизнес.

Кроме того, глава ведомства акцентировал внимание на законодательных инициативах агентства.

Остановлюсь на ключевых антикоррупционных новеллах, проработанных Агентством в соответствии с поручениями главы государства от 20 мая текущего года. Это введение отставки руководителей госорганов - политических госслужащих (за совершение коррупционных правонарушений их непосредственными подчиненными), персональная дисциплинарная ответственность руководителей госорганов и организаций квазигосударственного сектора (за непринятие мер по предупреждению коррупции со стороны подчиненных сотрудников) и восстановление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Эти три инициативы отражены в проекте закона, который уже направлен на подпись президенту", - сказал Алик Шпекбаев.

В соответствии с установками президента Республики Казахстан Агентством последовательно реализуется концепция "Слышащего государства".

В частности, кардинально пересмотрены подходы к рассмотрению обращений граждан.

Мы тщательно рассматриваем каждое обращение и решаем проблемы, в том числе в рамках наших проектных офисов "Адалдык аланы". Доказательством служит восстановление нарушенных прав свыше 2 тысяч граждан", - отметил А. Шпекбаев в своем выступлении.

Еще одним каналом обратной связи с гражданами является "Call-центр Агентства 1424".

По опыту передовых европейских стран сегодня уголовные дела возбуждаются в том числе и на основании сообщений принципиальных граждан.

В этом году нами зарегистрировано порядка 600 таких звонков из 3,5 тыс. поступивших. Расследуется 44 уголовных дела по подтвержденным фактам. Наблюдается практически двукратный рост и звонков (388 за аналогичный период в 2018) и расследуемых дел (21) в сравнении с прошлым годом, что говорит о росте доверия граждан.

В своем выступлении председатель Агентства А. Шпекбаев также отметил, что за последние три года в результате комплексных системных превентивных мер количество коррупционных правонарушений снизилось на 14%. Основную массу преступлений составляют факты взяточничества (850), хищений (714) и злоупотребления должностными полномочиями (224). Изобличено 1028 лиц, из них 23 - руководители республиканского и 86 - областного уровней.

По его словам, значительно выросла сумма установленного ущерба - 23,2 млрд тенге (выше в 1,7 раза в сравнении с прошлым годом; 13,5 млрд тенге за 9 месяцев 2018 года), возмещено 94%.

Касаясь задач Агентства, Алик Шпекбаев отметил, что одной из приоритетных является выявление системных фактов коррупции с установлением личностей преступной схемы от исполнителя до организатора: "С начала года пресечено 92 таких случая с изобличением 347 лиц".

В результате контроля хода реализации госпрограмм зарегистрировано 181 коррупционное преступление, выявлено 287 фактов незаконного вмешательства должностных лиц в дела бизнеса, к ответственности за это привлечено 198, осуждено - 85. Защищены права 282 предпринимателей.

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