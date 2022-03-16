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Госслужащим ужесточат наказание за ненадлежащее исполнение поручений премьера и президента

15.03.2022, 16:25 17341
Госслужащим ужесточат наказание за ненадлежащее исполнение поручений премьера и президента
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Агентство по делам государственной служба внесло изменения в указ президента Республики Казахстан "О некоторых вопросах прохождения государственной службы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, в документе предлагается досрочное снятие дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента РК и руководства администрации президента, премьер-министра РК и его заместителей производить по согласованию с администрацией президента РК и канцелярией премьер-министра РК. 
 

Неудовлетворительная оценка административного государственного служащего корпуса "А" является основанием для расторжения с ним трудового договора по согласованию с национальной комиссией. Оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится по результатам их деятельности на конкретной должности", - сообщается в документе.


В то же время дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения шестимесячного срока, если политический государственный служащий не совершил нового проступка и при этом проявил себя как добросовестный работник.
 
При этом предлагается детализировать положения и методику проведения оценки. 
 
В документе подчеркивается, что в настоящее время из 57 наложенных дисциплинарных взысканий на заместителей акимов регионов досрочно сняты 19. При этом в регионах выявлена практика досрочного снятия дисциплинарных наказаний, которые действуют не более одного месяца. Это позволяет должностным лицам уходить от наказания. 

Принять участие в обсуждении документа можно до 1 апреля 2022 года на сайте «Открытые НПА».
 

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Токаев: на системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию

16.03.2022, 12:58 1496
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил искоренить чрезмерную бюрократизацию государственного аппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно. Неспешность принятия решений, чиновничий формализм здесь уже недопустимы. Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан. Максимум в течение трех дней, а желательно в течение суток", - подчеркнул глава государства. 

 
Он отметил, что созданный при правительстве Оперативный штаб должен одновременно работать как ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер. 
 

На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные органы видят в этом суть своего существования. В ближайшее время мной будет подписан указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов", - заявил глава государства.

 
Кроме того, по его словам, следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации. 
 

Фундамент нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ. Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан", - подчеркнул Токаев.

 

Три новые области появятся в Казахстане

16.03.2022, 12:03 4351
Три новые области появятся в Казахстане
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысуйскую и Алматинскую, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо создать Улытаускую область на территории бывшей Жезказганской области. Жезказган снова станет областным центром. Создание независимого региона в этом регионе - важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.

  
В настоящее время Жезказганский регион относится к Карагандинской области.
 
Также глава государства поручил создать Абайскую область с центром в Семее.

Кроме того, Алматинская область будет разделена на две - Жетысуйскую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, Талдыкорган - центром Жетысуйской области.
 

Токаев предложил переименовать город Капшагай и сделать его центром Алматинской области

16.03.2022, 12:01 5296
Токаев предложил переименовать город Капшагай и сделать его центром Алматинской области
Фото: businessmir.kz
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области.

В ходе выступления с посланием к народу Казахстана, глава государства отметил, что имеется много проблем с агломерацией Алматинской оласти. 

В связи с этим, президент предложил разделить Алматинскую область на две части: Жетысуйскую область с центром в Талдыкоргане и Алматинскую область с центром в Капшагае.

Также президент предложил переименовать город Капшагай в Кунаев.

 
 

В Казахстане пересмотрят закон о СМИ

16.03.2022, 11:53 5811
В Казахстане пересмотрят закон о СМИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что закон о средствах массовой информации будет пересмотрен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

«Cредства массовой информации должны быть конкурентоспособными и независимыми. Этот принцип сейчас особенно важен для любой цивилизованной страны», - сказал Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых ответственных средств массовой информации.

Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - отметил глава государства в своем послании.


Президент отметил, что СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью.

Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью", - обратился Токаев к журналистам.


Также президент предложил учредить в стране Национальный курултай для рассмотрения общественных вопросов. В его состав  войдут представители со всех регионов, бизнесмены, общественники, депутаты парламента, представители АНК. 
 

В РК создадут Конституционный суд

16.03.2022, 11:48 6156
В РК создадут Конституционный суд
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть инициативу о создании Конституционного суда в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обращаться в Конституционный суд. Уверен, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства", - заявил президент в своем послании народу Казахстана в среду. 

 
Также, по словам Токаева, будет расширена категория дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.
 

Президент предложил новую избирательную систему

16.03.2022, 11:46 6596

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новую избирательную систему.

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Счетный комитет заменят Высшей аудиторской палатой в РК

16.03.2022, 11:44 7246
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Счетный комитет заменят Высшей аудиторской палатой в РК. Такое предложение на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан озвучил президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с посланием к народу Казахстана, глава государства сообщил, что в стране будут усилены полномочия парламента в целях усиления контроля за республиканским бюджетом. 
 
В этой связи президент предложил вместо Счетного комитета создать Высшую аудиторскую палату.
 

Мажилис РК наделен правом принимать законы

16.03.2022, 11:34 7526
Мажилис РК наделен правом принимать законы
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании парламента РК заявил, что мажилис будет наделен правом принимать законы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом. Следовательно, именно мажилис наделяется правом принимать законы», - сказал Токаев. 





 

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