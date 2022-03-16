Госслужащим ужесточат наказание за ненадлежащее исполнение поручений премьера и президента

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Так, в документе предлагается досрочное снятие дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента РК и руководства администрации президента, премьер-министра РК и его заместителей производить по согласованию с администрацией президента РК и канцелярией премьер-министра РК.
Неудовлетворительная оценка административного государственного служащего корпуса "А" является основанием для расторжения с ним трудового договора по согласованию с национальной комиссией. Оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится по результатам их деятельности на конкретной должности", - сообщается в документе.
В то же время дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения шестимесячного срока, если политический государственный служащий не совершил нового проступка и при этом проявил себя как добросовестный работник.
При этом предлагается детализировать положения и методику проведения оценки.
В документе подчеркивается, что в настоящее время из 57 наложенных дисциплинарных взысканий на заместителей акимов регионов досрочно сняты 19. При этом в регионах выявлена практика досрочного снятия дисциплинарных наказаний, которые действуют не более одного месяца. Это позволяет должностным лицам уходить от наказания.
Принять участие в обсуждении документа можно до 1 апреля 2022 года на сайте «Открытые НПА».