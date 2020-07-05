Государственное знамя подняли на 25-метровый флагшток в городе Текели

Талдыкорган. 4 июля. Kazakhstan Today - В городе Текели Алматинской области на площади Независимости подняли государственный флаг на высоту 25 метров, передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.

Особую почесть одному из главных государственных символов страны оказали текелийцы в канун празднования Дня столицы. Мероприятие состоялось в режиме онлайн.

Глава города Бахтияр Унербаев, поздравил всех с предстоящим праздником - Днем столицы и юбилеем Первого Президента Республики Казахстан, Нурсултана Назарбаева.

Искренне поздравляю вас с прекрасным праздником, который дарит тепло каждому гражданину нашей страны, с Днем столицы нашей республики. Ежегодно мы радовали жителей новыми объектами, а сегодня из-за пандемии, нам даже не удалось собрать всех здесь. Мы из года в год приходим к этому дню с хорошими достижениями и в социально экономическом плане. Надеюсь, каждый из жителей, сможет посмотреть нас в социальных сетях и с экранов телевизоров, чтобы разделить нашу общую радость", - сказал он в ходе прямого эфира.

Данные проекты, по его словам, реализованы в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости - 2020".

В городе реализуется 13 проектов, 10 из которых уже на стадии возведения, 2 проекта сдали и сегодня мы сдаем флагшток. Мы готовы с большой гордостью поднять наш государственный флаг, чтобы он развивался вечно", - подчеркнул Бахтияр Унербаев.

В условиях карантина, он пожелал жителям города и всего региона крепкого здоровья и передал право торжественного поднятия флага, многократной чемпионке Азии, чемпионке Мира по каратэ 2018 года Акранбек Асемай, которая под сопровождение государственного гимна Республики Казахстан, подняла его на флагшток высотой 25 метров.

Кроме того, в канун праздника состоялось открытие еще 6 спортивных площадок и готовят к открытию футбольную площадку в поселке Рудный города Текели, которые по словам местных властей, будут служить базой для организации досуга городской молодежи.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение все массовые мероприятия в регионе перевести в режим онлайн.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства