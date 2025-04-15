Государству возвращены активы на 610 млрд тенге

Фото: primeminister.kz

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает primeminister.kz





Рассмотрены результаты исполнения предыдущих решений, а также заслушан отчет о проводимой работе по управлению возвращенными активами. Возвращены активы на порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге - денежные средства, а также имущество стоимостью более 103 млрд тенге. Из Специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.





По результатам очередного заседания комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов. В Специальный государственный фонд будет дополнительно направлено порядка 150 млрд тенге. Наряду с этим субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" взяты обязательства по инвестированию в экономику Казахстана 10,5 млрд долларов.





Кроме того, комиссией поддержано внесение в суд исков в отношении лиц, подпадающих под действие закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", об обращении в доход государства активов на общую сумму более 84 млрд тенге.



