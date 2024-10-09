08.10.2024, 12:04 57136
Групповые несчастные случаи в двух областях Казахстана: созданы спецкомиссии для расследования
В результате расследований будут установлены обстоятельства и причины произошедших трагедий
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане созданы специальные комиссии для расследования групповых несчастных случаев в Карагандинской и Костанайской областях, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Территориальными департаментами Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской и Костанайской областям созданы специальные комиссии для расследования групповых несчастных случаев, произошедших в регионах, в результате которых, в общем, погибли 6 человек", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в результате расследований будут установлены обстоятельства и причины произошедших трагедий.
Напомним, в Рудном четверо рабочих погибли на мельнице. Также на шахте в Карагандинской области погибли два человека.
новости по теме
09.10.2024, 16:36 2476
Реализацию совместных многосторонних проектов обсудили президент Казахстана и глава Нацассамблеи Южной Кореи
Токаев выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия двух стран
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шик обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами. Он отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии.
Глава государства выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
У Вон Шик поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений
Собеседники подчеркнули важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.
09.10.2024, 16:01 2441
Казахстан и Катар будут сотрудничать в области военной подготовки
Мажилис ратифицировал соответствующее соглашение
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Казахстана и Катара, передает корреспондент агентства.
Документ гласит, что правительство РК и правительство Государства Катар будут осуществлять сотрудничество в области военного образования и подготовки военнослужащих; в сфере военной медицины и науки; при подготовке культурных и спортивных мероприятий в военной области; проводить консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира; в области боевой подготовки и прочих.
В рамках соглашения уполномоченные органы стран создадут совместную рабочую группу, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность.
В соответствии с соглашением, оборудование и имущество сторон при их ввозе (вывозе) на территорию государства другой стороны в рамках соглашения освобождаются от пошлин, сборов и налогов.
09.10.2024, 11:22 13756
Фейки о пожаре в Карагандинской области: в прокуратуре предупредили об ответственности
Там напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность
Рассказать друзьям
Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Карагандинской области обратились к жителям Каркаралинского района с просьбой не распространять непроверенные сообщения о степном пожаре.
В средствах массовой информации и различных социальных сетях участились случаи распространения заведомо ложной информации касательно пожара в Каркаралинском районе. Публикуются непроверенные сообщения. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок", - предупредили в прокуратуре.
Там напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Наказание по этой статье грозит штрафом в размере до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в Карагандинской области продолжается ликвидация степного пожара. Новые очаги горения не обнаружены.
Как сообщалось ранее, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
09.10.2024, 10:27 17421
Назначен новый аким Улытауской области
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Улытауской области, сообщила пресс-служба Акорды.
Назначить Рыспекова Дастана Адаевича акимом области Ұлытау", - говорится в указе президента.
Напомним, ранее президент РК освободил Берика Абдыгалиулы от должности акима области Улытау.
Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.
С 2020 года и по 2023 год работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. С 2023 года занимал должность заместителя акима области Улытау.
09.10.2024, 09:16 19491
Берик Абдыгалиулы освобожден от должности акима Улытауской области
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал указ об освобождении от должности акима области Улытау.
Указом главы государства Әбдіғалиұлы Берік освобожден от должности акима области Ұлытау", - говорится в сообщении Акорды.
Берик Абдыгалиулы родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области. В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль - Фараби по специальности "История". Кандидат политических наук. В 2017 году защитил степень MBA по специальности "Региональный и муниципальный менеджмент" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва).
С 11 июня 2022 года занимал должность акима области Улытау.
09.10.2024, 08:18 20581
План подачи воды в Арал выполнен почти на 100% впервые за 5 лет
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году, впервые за последние 5 лет, план подачи воды в Аральское море в поливной период выполнен почти на 100%. Было направлено 977 млн кубометров воды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, если в последние годы в море поступало всего 350-400 млн кубометров воды, то с начала года объем превысил 2 млрд кубометров, и до конца года планируется направить порядка 500 млн.
В результате на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд кубометров. До этого в поливной период в море поступало 7-10 кубометров воды в секунду, в этом году в 10 раз больше - 60-70 кубометров в секунду", - сообщил заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.
Кроме того, более 45 млн кубометров воды было направлено в озера Акшатау, Соргак и Камыстыбас. Это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме. Например, снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. После высыхания моря улов рыбаков едва достигал 400 тонн в год. Сейчас они вылавливают до 7,5-8 тыс. тонн рыбы.
Министерством водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывается проект второй фазы программы по сохранению Северного Аральского моря, который будет сосредоточен на устойчивом обеспечении водой, развитии экономических и социальных инициатив.
08.10.2024, 21:21 48601
Утверждены правила взаимодействия уполномоченных лиц госорганов со СМИ
Приказ вводится в действие с 18 октября
Рассказать друзьям
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации от 27 сентября 2024 года утверждены правила взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со СМИ с уполномоченным органом в области масс-медиа.
В правилах говорится, что при назначении уполномоченного лица государственным органом (за исключением Службы государственной охраны РК) его контактные данные направляются в уполномоченный орган, который на основе предоставленной информации формирует справочник об уполномоченных лицах.
Еженедельно в уполномоченный орган направляется информация на предстоящую неделю с приложением информационно-справочных материалов.
При возникновении вопросов, относящихся к деятельности нескольких центральных государственных органов и местных исполнительных органов, уполномоченное лицо предоставляет в течение одного рабочего дня в уполномоченный орган информацию в рамках своей компетенции для формирования единой информационной повестки и дальнейшего распространения информации среди других заинтересованных государственных органов и СМИ.
На основе этой информации уполномоченный орган формирует еженедельный медиа-гид на предстоящую неделю и направляет в течение одного рабочего дня в СМИ.
Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.
08.10.2024, 19:30 51451
В Казахстане хотят возродить газовые инспекции
Для 2,2 млн казахстанцев предлагается ввести повышенный тариф
Рассказать друзьям
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 8 октября, в мажилисе презентовали законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа для населения.
В рамках проекта закона для 2,2 млн казахстанцев предлагается ввести повышенный тариф 1,3 в случае превышения лимита потребления. Лимит предлагается от 625 до 920 кубометров в месяц в зависимости от климатических условий в отопительный сезон и 70 кубометров в месяц вне отопительного сезона.
По словам секретаря комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Екатерины Смышляевой, на сегодня 10% потребителей платят сверх лимитов. Коэффициент 1,3 будет ощутим для казахстанцев, но при этом повышенный тариф не позволит резко взлететь ценам на газ.
В рамках презентации законопроекта депутат Бактыкожа Измухамбетов спросил Екатерину Смышляеву об усилении безопасности при использовании газа.
Сегодня газовые баллоны используют где угодно и как угодно. Результат сами знаете: кто-то взрывается, кто-то отравляется. Катастрофических ситуаций очень много. Не сокращаются. Еще хуже: никто не контролирует наличие датчиков. Отравляются бытовым газом сплошь и рядом", - сказал Бактыкожа Измухамбетов.
Он отметил, что прежде чем рассмотреть рациональное использование и тариф по газу надо в первую очередь обеспечить усиление безопасности.
В свою очередь Екатерина Смышляева отметила, что сейчас обслуживание потребителей находится в рыночных условиях. Этим занимаются специализированные компании и создание инспекций потребует дополнительного финансирования.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
09.10.2024, 08:18План подачи воды в Арал выполнен почти на 100% впервые за 5 лет 09.10.2024, 08:4517796Канал контрабанды нефтепродуктов ликвидировали сотрудники МВД 09.10.2024, 09:1617596Берик Абдыгалиулы освобожден от должности акима Улытауской области 09.10.2024, 10:2715526Назначен новый аким Улытауской области 09.10.2024, 11:0714056Два жителя Шымкента получили сроки за незаконный майнинг 03.10.2024, 21:02163891Экономика Казахстана сохраняет устойчивость - МВФ 03.10.2024, 19:25146741Доходы казахстанских семей от продажи собственной животноводческой продукции упали 04.10.2024, 11:22146461В Атырау возникла нехватка сжиженного газа 05.10.2024, 11:57145111В Казахстане почти 26 млрд тенге направят на льготное кредитование сахарных заводов 03.10.2024, 10:17135781Бурые медведи попали в объектив фотоловушки в Жонгар-Алатауском национальном природном парке 26.09.2024, 17:17254776Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43247326Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31233331До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00227296АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36218231Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?