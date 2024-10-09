Групповые несчастные случаи в двух областях Казахстана: созданы спецкомиссии для расследования

Токаев выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия двух стран

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шик обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шик обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры, сообщает Акорда.





Президент подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами. Он отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии.





Глава государства выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.





У Вон Шик поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений





Собеседники подчеркнули важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.