Групповые водоводы в республике строят годами - Бектенов

До конца текущего года полностью обеспечить водой планируют 5 городов: Шымкент, Державинск, Шемонаиху, Экибастуз и Шардару

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Некоторые проекты по строительству групповых водоводов в республике реализуются годами, - Некоторые проекты по строительству групповых водоводов в республике реализуются годами, заявил на заседании правительства, посвященном вопросам водоснабжения, премьер-министр РК Олжас Бектенов.





К примеру, в селах Талапкер и Кажымукан Акмолинской области проложили внутрипоселковые сети, а групповой водовод с месторождений "Кенжебай" и "Рахымжансай" до сих пор не готов. В результате из выделенных на проект 760 млн тенге более 500 млн тенге вернули в бюджет.





Это говорит о неправильном планировании. Акиму Акмолинской области поручаю взять этот вопрос на особый контроль. В целях недопущения подобных случаев министерствам промышленности и водных ресурсов необходимо на еженедельной основе контролировать ход реализации проектов и в случае выявления нарушений докладывать мне лично", - заявил Бектенов.





По его словам, с начала 2023 года в госорганы поступило порядка 43,5 тыс. официальных обращений от населения по вопросам водоснабжения. Самые распространенные жалобы - высокий износ сетей и частые порывы.





Например, в Акмолинской области в прошлом году был объявлен режим ЧС из-за аварии на Нуринском групповом водоводе.





Необходимо в приоритетном порядке разрабатывать проекты по замене сетей с износом более 70%. Регионам также следует активизировать работу по своевременной разработке ПСД", - отметил премьер.





Еще один затянутый проект - модернизация насосно-фильтровальной станции в Атырау, износ которой составляет порядка 90%. Акимату поручено до 1 июля текущего года завершить разработку проекта, и незамедлительно приступить к его реализации.





Отсутствуют готовые проекты также в Туркестанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей. Главам этих регионов поручено усилить работу в данном направлении, акиму Мангистауской области - активизировать меры по строительству опреснительных заводов и установок.





В свою очередь Министерство здравоохранения должно усилить контроль за качественным составом воды и ее безопасностью для населения.





Бектенов также подчеркнул важность автоматизации и цифровизации сферы водообеспечения, чтобы упростить работу водоканалов, снизить потери воды и аварийность.





Он поручил к концу года довести уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой до 97,8% в селах и до 99,5% - в городах. А к концу 2025 года - обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде.





Для этого акиматам необходимо до конца года не только сдать в срок все объекты, но и иметь утвержденные планы, документацию и финансирование по проектам следующего года. Также поручено до 1 июля текущего года завершить разработку ПСД по 77 селам и 28 проектам городского водоснабжения", - заявил премьер.





На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в этом году предусмотрено 218 млрд тенге, сообщил на заседании министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.





В настоящее время 65 из 89 городов республики полностью обеспечены водой.





До конца текущего года обеспечить водой планируют 5 городов: Шымкент, Державинск, Шемонаиху, Экибастуз и Шардару. В 2025 году планируется обеспечить водой 100% населения еще 19 городов.