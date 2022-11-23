Инаугурация Токаева состоится 26 ноября

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканский общественный штаб Касым-Жомарта Токаева посетили представители зарубежных средств массовой информации и международные наблюдатели, сообщает пресс-служба Народной коалиции.

Так, штаб посетили журналисты 44 иностранных СМИ из 37 стран мира. В их числе - журналисты из США, Канады, Великобритании, России, Турции, Бельгии, Испании, Австрии, Италии, Швейцарии, Кореи, Индии и др.

Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов ознакомил их с деятельностью центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации работы доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодежного сектора.

Это функциональный, высокотехнологичный центр, позволивший нам оперативно принимать те или иные решения в период избирательной кампании. В течение месяца практически круглосуточно здесь совместно работали представители организаций, вошедших в Народную коалицию в поддержку Касым-Жомарта Токаева. Работа штаба была организована в строгом соответствии с принципами прозрачности, открытости и соблюдением законодательных норм", - отметил Асхат Оралов.

По итогам встречи для представителей иностранных СМИ был проведен брифинг, в ходе которого исполнительный секретарь AMANAT ответил на все интересующие журналистов вопросы.

Также с деятельностью штаба в электоральный период ознакомились международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации исламского сотрудничества, Соединенных Штатов Америки и др.

Стоит отметить, что за период агитации сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили 42 города и более 5000 сельских населенных пунктов. Проведено 24 тысячи агитационных мероприятий с охватом 3 млн избирателей. В ходе встреч собрано более 40 тысяч предложений и пожеланий граждан.