Исполнительный секретарь AMANAT рассказал, когда партия обнародует предвыборную программу   

Фото: AMANAT

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев посетил республиканскую общественную приемную партии. Ознакомившись с работой общественной приемной, он ответил на вопросы представителей СМИ, сообщает пресс-служба партии.





Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается предвыборная программа партии с учетом предложений граждан. К этой работе привлечены экс-депутаты фракции в мажилисе, члены общественных советов при партии, эксперты. После обсуждения документа с партийцами программа будет утверждена на съезде партии.





В свою очередь заведующая РОП Алия Садырбаева сообщила, что с момента выхода указа о проведении досрочных выборов в общественных приемных партии прекращена консультативная помощь. Ведется только прием наказов и пожеланий граждан, которые будут учтены в предвыборной программе.





Фото: AMANAT





Помимо общественных приемных, предложения принимаются через сall-центр, по электронной почте, а также через мессенджер WhatsApp. За последние семь-восемь дней к нам поступило около 500 предложений", - сказала Алия Садырбаева.





На вопрос о том, как будет формироваться партийный список в мажилис, исполнительный секретарь AMANAT отметил, что основные принципы, которыми руководствуется партия, - это открытость, справедливость и обновление.





Фото: AMANAT





В партии состоят представители различных социальных групп, среди которых будут отобраны самые активные, квалифицированные граждане с учетом квот для молодежи, женщин, людей с особыми потребностями. В целом в списке будет много новых имен по сравнению с предыдущим созывом. Хочу подчеркнуть, что мы уверены в своих силах и готовы к напряженной конкуренции. Поскольку сейчас ни у одной партии нет такого кадрового ресурса, как у партии AMANAT. Это 800 тысяч членов партии, 249 филиалов, около 4 тысяч первичных партийных организаций", - сказал Елнур Бейсенбаев.





Следует отметить, что только в 2022 году в общественные приемные партии обратились 134 тысячи человек. При этом 90% обращений решены положительно. Граждан волнуют вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, трудовых отношений, качества медицинских услуг и другие.