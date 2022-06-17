Из Уголовного кодекса РК уберут статью об оскорблении Елбасы

ГААГА. 16 ИЮНЯ - 14 июня апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ "Самрук-Казына", наложенный Анатолом и Габриэлем Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба Минюста РК.

Апелляционный суд Гааги постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права.

В частности, суд определил, что акции "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. должны считаться "имуществом" Республики Казахстан для целей статьи 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить "правдоподобные" доказательства того, что акции не имеют общественной цели. В этом контексте суд учел миссию "Самрук-Казына" по повышению национального благосостояния Республики Казахстан.

Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.

Это решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати" - прокомментировал это решение министр юстиции Казахстана Канат Мусин.

Советник премьер-министра РК - Марат Бекетаев также прокомментировал это решение:

Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала".

Помимо этого, 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Казахстану продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.