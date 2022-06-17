Из Уголовного кодекса РК уберут статью об оскорблении Елбасы

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В действующем Уголовном кодексе есть статья 373 "Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан - Елбасы, осквернение изображений первого президента Республики Казахстан - Елбасы, воспрепятствование законной деятельности первого президента Республики Казахстан - Елбасы".
Министр юстиции Канат Мусин сообщил журналистам, что данная статья будет исключена.
Есть другая статья об ответственности за оскорбление президента страны, она останется, а отдельной о Елбасы не будет", - цитирует Каната Мусина Sputnik.kz.
По его словам, привлекать первого президента за преступления, совершенные в годы правления, будет нельзя. Только за госизмену. Но это не относится к членам его семьи, сообщает Liter.kz.
Я не могу этого сказать, в Конституции говорится только о президенте, норма не распространяется на их жен и членов семьи. Не защищаются по закону о первом президенте. Статья действует в отношении всех президентов, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается, поскольку сейчас из Конституции исключили все упоминания Елбасы. Будет приведено к общей норме с 46-й статьей Конституции, которая говорит, что честь, достоинство президента неприкосновенны, любого президента", – сказал министр юстиции РК.