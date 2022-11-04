Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школы в Актюбинской области

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании правительства по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей выразил недовольство ростом цен на продукты госсубсидий, сообщает - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании правительства по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей выразил недовольство ростом цен на продукты госсубсидий, сообщает primeminister.kz

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5%. По итогам прошедшего месяца рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,8%. В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука на 3,9%, рис на 3%, молоко на 2,2%. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8%), картофеля (0,6%), сахара и капусты (0,1%).

Для стабилизации цен на широкий спектр продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла. При этом, по его словам, по отдельным товарным позициям - яйца, растительное масло, рис - отмечается недобросовестное поведение субъектов рынка.

Буквально накануне в ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге. В этой связи необходимо принять срочные меры антимонопольного реагирования. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом", - сказал Арман Шаккалиев.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил об итогах анализа причин роста стоимости помидоров, огурцов и яиц, а также о возможных мерах по стабилизации цен на них. Он отметил, что некоторые товаропроизводители просят нарастить объемы государственного субсидирования.

Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим двадцатипроцентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даем субсидии, то они должны брать встречные обязательства. Система субсидирования должна четко работать", - сказал Алихан Смаилов.

По мерам антимонопольного реагирования выступил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов. О ситуации в регионах доложили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Костанайской области - Архимед Мухамбетов и Атырауской области - Серик Шапкенов.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что есть серьезные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.

Министерства и акиматы имеют все необходимые инструменты, финансовые средства, контрольные функции для регулирования стоимости социально значимых продовольственных товаров, но динамика роста цен очевидна", - сказал Алихан Смаилов.

Он также подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось довести финансирование оборотной схемы до 100 млрд тенге, однако шесть регионов - Алматинская, Жамбылская, Павлодарская, Атырауская, Костанайская и Акмолинская области - до сих пор этого не сделали.

По его словам, также до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.

Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов", - отметил Смаилов.

Он поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя Комитета торговли.

В заключение он еще раз подчеркнул, что по тем товарным позициям, по которым наблюдается наибольший рост цен, а это огурцы, помидоры и яйца, нужно принять конкретные меры.

Нужно понять, кто основные поставщики, в связи с чем идет рост. Если они свою маржу берут за счет роста цен, то пусть работают в рыночной среде, а мы перенаправим субсидии на другие направления. При этом в регионах мониторинг за допустимой торговой надбавкой и работу специальных комиссий необходимо поставить на системную основу. Коллеги, прошу усилить работу по недопущению необоснованного роста на социально значимые продукты питания. Инструменты все есть", - заключил Алихан Смаилов.