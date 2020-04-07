Изменения в правилах выплаты соцпособия в 42 500 тенге разъяснил глава Минтруда РК

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Изменения в правилах назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере 42 500 тенге разъяснил казахстанцам министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

Министр напомнил, что основная социальная выплата предназначена тем людям, которые работали до ЧП, официально, неофициально и потеряли свои доходы в связи с введением режима ЧП.

Это наемные работники компаний МСБ, а в городах, где введен карантин, и крупного бизнеса тоже, если за них производились отчисления в ГФСС хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев до объявления ЧП. Это работники, которых отправили в отпуска без сохранения зарплаты. К ним не относятся те, кто работает удаленно и получает зарплату", - сообщил Нурымбетов на брифинге в СЦК.

Он также отметил, что в вышеуказанные правила добавлена дополнительная категория наемных работников. Теперь к ним относятся и сотрудники некоммерческих организаций, общественных объединений, если их отправили в отпуск без сохранения зарплаты. На государственные организации и квазигосударственный сектор это нововведение не распространяется.

Кроме того, выплата предусмотрена физическим лицам (самозанятым гражданам), которые работали до режима ЧП и потеряли доход в связи с его введением. Те, кто официально работал, - ИП; лица, занимавшиеся частной практикой (далее - ЧП, к ним относятся адвокаты, нотариусы и т.п.); лица, работавшие по договорам гражданско-правового характера (далее - ГПХ), имеют право на выплату, если за последние 12 месяцев до объявления ЧП хоть 1 раз делали соцотчисление в ГФСС (для ИП и ЧП) либо пенсионные взносы в ЕНПФ (для ГПХ). К этой категории также относятся граждане, которые платили единый совокупный платеж (далее - ЕСП). Всем гражданам, относящимся к этой категории, не надо переживать, если вы делали отчисления за последние 12 месяцев до ЧП - то у вас нет проблем, вы подаете заявление на назначение выплаты в связи с потерей доходов", - пояснил глава МТСЗН.

Министр добавил, что в своем обращении к народу Казахстана глава государства сказал, что и неформально, неофициально занятые люди должны получить эту помощь, для этого им достаточно формализовать свой статус.

Что касается неофициально работавших, тех, кто занимался какой-то мелкой работой, кормили семью ежедневными заработками, но при этом не регистрировались в качестве ИП, не имеют индивидуальных трудовых договоров, не платили налоги, социальные и пенсионные отчисления. Чтобы каждый месяц на период ЧП получать 42 500 тенге, вам необходимо формализовать свой статус - хотя бы 1 раз заплатить ЕСП до подачи заявления на выплату. В этом как раз отличие: те, кто официально работал - нужно иметь за последние 12 месяцев до объявления ЧП хотя бы один платеж, то есть до 16 марта, а тем, кто неофициально - им достаточно и сегодня заплатить один раз ЕСП, чтобы ежемесячно на период ЧП получать 42 500 тенге. Но это относится к тем, кто действительно работал неофициально", - сказал Нурымбетов.

Глава МТСЗН подчеркнул, что в случае, если гражданин продолжает работать удаленно и получает зарплату, выплата ему не положена.

Министр также прокомментировал возможность получения выплаты из ГФСС женщинами, которые находятся в декретном отпуске.

Тем, у кого ребенку менее года, государство выплачивает пособие на ребенка. Но сегодня обращаются женщины, у которых ребенок старше одного года. В данном случае, в лучшие времена, вы могли бы пойти работать. Но сегодня такой возможности нет. Потому вы можете подавать заявление на получение выплаты, предварительно уплатив ЕСП", - отметил глава МТСЗН.

Кроме того, министр уточнил, что для получения соцвыплаты не надо открывать "специальные счета" в банках второго уровня.

Никаких "специальных" счетов не нужно. Любой карточный банковский счет подходит. Несколько дней назад было поручение Агентства по регулированию финансового рынка всем банкам второго уровня с этих 42 500 тенге не покрывать имеющиеся у граждан задолженности: ни коммунальные, ни кредиты, ни налоги и т.п. Никакие банки не имеют право удерживать долги, даже если они имеются", - подчеркнул он.

В завершение брифинга Нурымбетов разъяснил изменения в Правилах, касающиеся подачи заявления на соцвыплату от ИП.

Юристы и ИП интересуются, может ли индивидуальный предприниматель, имеющий наемных работников, подать заявление самостоятельно как физлицо? Конечно, может, если он сам потерял доход. Аналогия с ТОО - юридическое лицо не может подать заявление, подается за сотрудников этой организации. Но директор ТОО - также наемный работник этого ТОО, и он за себя, как работник своего же ТОО, может подать. Поэтому ИП, который имеет наемных работников, может подать заявление за себя как работник своего же ИП", - цитирует министра портал www.coronavirus2020.kz.

Как стало известно, в приложении Телеграм открыты региональные боты для подачи заявок на выплату соцпособия в 42 500 тенге.

Друзья, как вы знаете, сегодня мы запустили бот в Телеграме, чтобы предоставить еще один канал для подачи заявки. Было принято 44 433 заявки, которые будут обработаны. Но нам начали писать, что бот отвечает медленно. Это из-за большого числа пользователей. Поэтому мы решили распределить нагрузку и разбили на 18 ботов по регионам для вашего удобства. При этом вы можете выбрать любой и заполнить заявку. Напоминаю также, что подача заявок также доступна на egov.kz и 42500.enbek.kz. Прошу вас переходить только по ссылке, потому что недобросовестные граждане плодят фейковые аккаунты, чтобы увеличить себе количество подписчиков на своих каналах", - написал в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

Список ботов можно посмотреть здесь

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