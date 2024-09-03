Изымать у землевладельцев неиспользуемые земли призвал Токаев Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия по изъятию земель выявила более двух тысяч незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов, заявил в послании народу "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" президент Касым-Жомарт Токаев.
Земля - это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли. Комиссией по изъятию земель выявлено более двух тысяч незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов. Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. При этом в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан", - заявил президент.
Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего, подчеркнул глава государства.
Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими", - считает Токаев.
Он напомнил о запущенном в прошлом году проекте "Ауыл аманаты", который в целом показал неплохие результаты.
Теперь в рамках данного проекта следует рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента - "товарного кредита". При этом важно создать инфраструктуру переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции. В каждом районе необходимо запустить центры для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. По инициативе партии Amanat такой проект запущен в Меркенском районе Жамбылской области, правительству и акимам следует продумать его масштабирование в других регионах", - поручил президент.
Еще одной важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы эффективно.
Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве. Специальной комиссией уже выявлено несуществующих 2 млн голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это по сути приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности", - заявил глава государства.
Дополнено 02.09.2024, 15.25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране требуется предметно заняться ирригационными системами и в целом водной сферой, сообщает Акорда.
В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам, поэтому предстоит научиться создавать запасы воды, собирая паводковые воды для нужд аграриев. Необходимо отремонтировать и модернизировать гидрологические посты, организовать работу по всемерной экономии воды. В первую очередь это касается сельского хозяйства, где следует шире применять водосберегающие технологии", - заявил глава государства.
По его словам, системы ирригации, накопления и использования воды при правильном подходе могут стать привлекательной отраслью для инвестиций.
Поэтому надо урегулировать тарифную политику и предложить инвесторам эффективные инструменты поддержки. Правительство обязано приступить к решению этой важной задачи", - добавил президент.