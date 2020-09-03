К октябрю в Казахстане построят 12 модульных инфекционных больниц

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как будут выполняться поручения главы государства, данные во вчерашнем послании народу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Для материального стимулирования медработников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции, выплата стимулирующих надбавок медицинским работникам будет продолжена до конца 2020 года. На эти цели будет дополнительно выделено 150 млрд тенге", - сказал А. Цой.

Для поэтапного повышения зарплаты врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, а это 247 тыс. человек, в 2021 году необходимо 222,3 млрд тенге, в 2022 году - 361,7 млрд тенге и в 2023 году - 557,5 млрд тенге.

По словам министра, к октябрю текущего года будет построено 12 модульных инфекционных больниц, также будет проведена реконструкция одной больницы на 2700 мест. К 2025 году в регионах страны за счет ГЧП будут созданы 20 крупных современных медицинских центров. К концу декабря 2021 года в городах Нур-Султане и Алматы будут построены два многопрофильных научно-исследовательских центра по инфекционным заболеваниям по 500 койко-мест.

Это позволит своевременно реагировать на текущие и вероятные эпидемиологические угрозы, консолидировать научно-технический потенциал, а также транслировать лучшие мировые практики по соблюдению инфекционной безопасности в регионы страны", - подчеркнул А. Цой.

Кроме того, по его словам, Минздрав пересмотрит подходы к организации ПМСП, внесет предложения в МИИР по развитию отечественной фармацевтической и медицинской промышленности. Также планируется разработать долгосрочный прогноз кадровой политики в здравоохранении, увеличить подготовку дефицитных медицинских специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов.

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