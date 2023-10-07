Кадровые назначения произошли в Минтранспорта

Сегодня активно работают наряду с традиционными нетрадиционные религиозные течения, заявила Аида Балаева

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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах, сообщила на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций министр культуры и информации Аида Балаева.





Аида Балаева заявила, что будет работать над пересмотром отдельных норм закона о религии, информирует zakon.kz.





Здесь, конечно, опять-таки вопрос понятийного аппарата, потому что в нашем действующем законе даже нет понятия "деструктивные религиозные течения". Поэтому здесь нам нужно будет провести работу по всем пунктам. И отдельно, конечно, требует очень тщательного изучения мнение общественности. Я полагаю, в этом направлении не только эксперты-теологи нам помогут, но и вся общественность подключится, поскольку сегодня институты гражданского общества, НПО очень тесно с нами взаимодействуют", - сообщила Аида Балаева.





Журналисты поинтересовались, будет ли государство запрещать ношение никабов, хиджабов и коротких штанов в общественных местах.





Однозначно мы будем эти нормы изучать и предлагать. По крайней мере, в общественных местах, это, я уже вижу, практика во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно сложно распознать по каким-либо признакам. Опять-таки это будет изучаться совместно с обществом. Как уполномоченный орган мы будем работать над усилением работы в этом направлении и ужесточении законодательных норм в данном направлении", - цитирует kaztag.kz министра.





Она также отметила, что в Казахстане идет активная работа по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.





Вопросы религии сильно актуализировались. Вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности. Сегодня активно работают наряду с традиционными нетрадиционные религиозные течения. Поэтому министерство ведет работу в трех направлениях. Это круглосуточный мониторинг в соцсетях, интернет-изданиях по выявлению материалов деструктивного характера", - цитирует sputnik.kz министра.





С 1 января до конца сентября выявлено 14 860 материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, отметила она.



