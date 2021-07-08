Кадровые перестановки произошли в МИИР РК

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра, постановлением правительства РК Марат Карабаев назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Марат Карабаев родился в 1987 году в Ташкентской области Республики Узбекистан. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Уорвикский университет, Таразский государственный университет имени Мухаммеда Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2011 году исполняющим обязанности эксперта управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений комитета водного хозяйства МСХ РК.

С 2011 по 2013 годы - эксперт; главный эксперт управления технологического развития сервисной индустрии департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2015 годы - исполняющий обязанности заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С 2015 по 2017 годы - заместитель руководителя; руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2019 годы работал на руководящих должностях в департаменте развития оборонно-промышленного комплекса Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2019 по июль 2020 года занимал должность директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК.

С июля 2020 по январь 2021 года - председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.

С января 2021 года и по настоящее время работал председателем Комитета индустриального развития МИИР РК.

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