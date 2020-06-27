Кадровые перестановки произошли в Министерстве информации и общественного развития РК

Болат Тлепов

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Тлепов Болат Анапияевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.

По информации сайта главы правительства, Болат Тлепов родился в 1978 году в Кентау. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "политолог, преподаватель политологии".

С 2001 по 2005 годы - эксперт общественного фонда "Аналитический центр "Стратегия", научный сотрудник НИИ социально-политических исследований, старший научный сотрудник Центра политических технологий.

С 2005 по 2006 годы - исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Алматы.

В 2008 году - заместитель директора департамента внутренней политики, заместитель начальника управления внутренней политики Алматы.

С 2008 по 2013 годы - заместитель начальника, начальник управления внутренней политики Астаны.

С 2013 по 2014 годы - руководитель ГУ "Управление внутренней политики Астаны".

С 2014 по 2015 годы - заместитель начальника административного департамента Министерства обороны РК.

С 2015 по 2016 годы - советник заместителя премьер-министра РК.

С 2017 по 2019 годы - советник посольства РК в РФ.

С ноября 2019 года по настоящее время работал государственным инспектором администрации президента РК.

Постановлением правительства РК Есин Данияр Нурашович освобождается от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению.

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