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Кадровые перестановки произошли в Министерстве сельского хозяйства

22.10.2020 7264
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Гульмира Исаева освобождается от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году - Казахский национальный аграрный университет. По специальности - инженер-технолог. 
 
Трудовую деятельность начала в 1991 году. 
 
С 1991 по 2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером. 
 
С 2010 по 2012 годы работала в национальных компаниях. 
 
С 2012 по 2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК. 
 
С 2017 по 2018 годы работала советником премьер-министра РК. 
 
В январе 2018 года была назначена на должность вице-министра МСХ РК.
 

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