Кадровые перестановки произошли в Министерстве сельского хозяйства

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Гульмира Исаева освобождается от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году - Казахский национальный аграрный университет. По специальности - инженер-технолог.

Трудовую деятельность начала в 1991 году.

С 1991 по 2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером.

С 2010 по 2012 годы работала в национальных компаниях.

С 2012 по 2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С 2017 по 2018 годы работала советником премьер-министра РК.

В январе 2018 года была назначена на должность вице-министра МСХ РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства