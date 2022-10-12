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Кадровые перестановки произошли в Министерстве торговли и интеграции

11.10.2022, 18:47 17181
Кадровые перестановки произошли в Министерстве торговли и интеграции
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Балхаше Карагандинской области.
 
Окончил Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова.
 
Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.
 
С 2001 по 2002 годы - главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.
 
С 2002 по 2004 годы - начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов.
 
С 2004 по 2006 годы - директор Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт метрологии".
 
С 2006 по 2007 годы - заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.
 
С 2007 по 2008 годы работал на руководящих должностях в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга "КазАгро".
 
С 2008 по 2016 годы - директор Республиканского государственного предприятия "КазИнСт".
 
С 2016 по 2018 годы - директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.
 
С 2018 по 2019 годы - председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию.
 
С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.
 
С ноября 2020 года и по настоящее время являлся членом коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, г. Москва.
 
Ранее занимавший этот пост Ерлан Баттаков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
 

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Назначен глава Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК

12.10.2022, 10:10 181
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Куаныш Еликбаев назначен на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.
 
Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области.
 
Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Университет международного бизнеса, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов.
 
Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети.
 
С 2006 по 2007 годы работал в частных компаниях.
 
В 2009-2012 годах трудился ведущим специалистом, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента технического регулирования в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности" ("Информационно-аналитический центр нефти и газа").
 
В 2012-2014 годах работал консультантом отдела разработки технических регламентов, советником отдела методологии департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.
 
В 2015-2016 годах - исполняющий обязанности главного эксперта, главный эксперт, руководитель управления по вопросам функционирования ЕАЭС и Таможенного союза департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК.
 
В 2016 году работал заместителем генерального директора в РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.
 
В 2017-2021 гоы - заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии.
 
С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.
 
Ранее занимавший этот пост Абенов Арман Даулетович освобожден от должности согласно поданному заявлению.
 

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты

11.10.2022, 21:16 13046
В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 11 октября, в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты Казахстана.
 
В президентских выборах примут участие:
 
  • Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции,
  • Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат",
  • Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников,
  • Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл",
  • Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии,
  • Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана,
  • Жуматай Алиев от общественного объединения "Халық демографиясы",
  • Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол",
  • Нуржан Альтаев от РОО "Мұқалмас",
  • Хайрулла Габжалилов от республиканского общественного объединения "Объединение оралманов "Асар",
  • Бакыт Жанабаев от общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола",
  • Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения "Практическая психология".
 

Генпрокурор назвал виновных в росте цен на дизтопливо

11.10.2022, 20:52 13586
Генпрокурор назвал виновных в росте цен на дизтопливо
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что к росту цен на дизтопливо привели манипуляции со стороны поставщиков нефти.
 

Росту цен на дизтопливо способствовал их искусственный подъем из-за манипуляций со стороны поставщиков нефти. К примеру, мелкие поставщики (занимающие 25% от общего рынка) воспользовались ситуацией, увеличили оптовые цены и искусственно повысили маржу. Их деятельность не регулируется антимонопольным законодательством, поскольку доля на товарном рынке низкая, а оптовые цены не ограничиваются предельными ценами", - говорится в ответе генпрокурора в ответе на депзапрос, опубликованном на сайте мажилиса.

 
Напомним, в Казахстане горюче-смазочные материалы подорожали за год на 8%, а дизельное топливо сразу на 36%.
 
Ранее в РК были приняты меры, направленные на стабилизацию внутреннего рынка ГСМ:
 
  • был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов;
  • был принят приказ по введению дифференцированных цен на АЗС, в настоящее время в приказ вносятся нормы контроля по отпуску лимитированного объема топлива;
  • было увеличено количество подачи вагоноцистерн (рост среднесуточной отгрузки дизельного топлива составил 21,7%);
  • фонд "Самрук-Қазына" и КМГ в рамках поручения правительства подписали контракт на импорт в сентябре-октябре 100 тысяч тонн дизельного топлива, на сегодняшний день импортировано 10 тысяч тонн.
 

Президент Казахстана встретил в аэропорту Астаны эмира Катара

11.10.2022, 19:39 15716
Президент Казахстана встретил в аэропорту Астаны эмира Катара
Фото: instagram/bort_01
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом.
 
В ходе визита завтра планируется подписание ряда важных документов. 13 октября эмира Катара примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 
 

Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования

11.10.2022, 19:20 16361
Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра просвещения Ернур Дауенов назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Ернур Дауенов родился в 1988 году в Павлодарской области.
 
Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Карагандинский университет Казпотребсоюза.
 
Трудовой путь начал в 2009 году учителем истории областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина.
 
С 2011 по 2013 годы работал научным сотрудником Академии национального образования имени Ы. Алтынсарина, заместителем директора школы для одаренных детей "Зерде" города Астаны, заведующим лабораторией регионального научно-практического центра "Ертіс дарыны".
 
С 2013 по 2014 годы - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Павлодарской области.
 
С 2014 по 2015 годы - заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района
 
С 2015 по 2016 годы - руководитель отдела образования Баянаульского района.
 
С 2016 по 2017 годы работал заместителем руководителя управления образования Павлодарской области.
 
С 2017 по 2019 годы - руководитель управления внутренней политики Павлодарской области.
 
С 2019 года руководил управлением культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.
 
С августа 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.
 

Посольство РК рекомендует казахстанцам покинуть Украину

10.10.2022, 21:58 33766
Киев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба посольства РК в Украине обратилась к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.
 

В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении посольства.

 
10 октября в центре Киева, во Львове и Днепропетровске прогремели взрывы.
 

Глава Минобороны РК встретился с генсеком ОДКБ

10.10.2022, 21:52 33581
Фото: МО РК
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана встретился с генеральным секретарем ОДКБ, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В ходе встречи генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Станислав Зась обсудили текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
 

Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ

10.10.2022, 18:50 36921
Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализуемой по поручению главы государства трансформации АО "НК "Қазақстан темір жолы" в национальную транспортно-логистическую компанию, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев презентовал план предстоящей трансформации, которая должна расширить деятельность компании в сегменте логистики, в частности по развитию международных транзитных маршрутов и региональных торговых хабов.
 
КТЖ займется организацией мультимодальных перевозок с привлечением ж/д, авто- и морского транспорта, а также оказанием логистических услуг в местах формирования грузов за рубежом благодаря развитию сети терминалов.
 
Ожидается, что это даст толчок развитию транснациональных транспортных коридоров, формированию новых логистических цепочек и откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса.
 
При этом было отмечено, что компания продолжит работу по улучшению эффективности своей основной деятельности.
 
Премьер-министр одобрил подходы по трансформации КТЖ, поручил провести анализ существующих коммерческих потоков и детально проработать вопрос развития региональных торговых хабов.
 

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