Кадровые перестановки произошли в Минюсте РК

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Председатель правления корпоративного фонда "University Medical Center" Юрий Пя проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о результатах работы и достижениях корпоративного фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, Юрий Пя рассказал президенту о планах по созданию Академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев университета, сообщает пресс-служба Акорды

По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами. Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациенториентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.

Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом высказал положительное отношение к планам, направленным на модернизацию отечественной медицины.