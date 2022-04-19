Кадровые перестановки произошли в Минюсте РК

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства Алма Муканова назначена на должность вице-министра юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, The university of Warwick (Великобритания).
Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО "КазРуно".
С 2010 по 2012 годы - специалист в АО "Казахский гуманитарно-юридический университет".
С 2012 по 2015 годы занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны департамента законодательства Министерства юстиции РК.
С 2015 по 2017 годы - руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта департамента законодательства Министерства юстиции РК.
С 2017 по 2021 годы - заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.
С мая 2021 года и по настоящее время занимала должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.
Постановлением правительства РК Наталья Пан освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу.
Наталья Пан родилась в 1979 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Карагандинский институт актуального образования "Болашак", в 2016 году - Колумбийский университет (США).
Трудовую деятельность начала в 1999 году главным специалистом департамента нормативно-правовой работы Агентства по делам государственной службы РК.
В разные годы трудилась в Министерстве финансов, администрации президента РК, Министерстве юстиции.
С 2016 по 2017 годы - директор департамента по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.
С декабря 2017 года по настоящее время занимала должность вице-министра юстиции РК.