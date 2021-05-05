Кадровые перестановки произошли в МИОР РК

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Постановлением правительства РК Серик Егизбаев назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Серик Егизбаев родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Академию государственного управления при президенте РК, Казахскую государственную юридическую академию. Квалификация по специальности - ученый агроном, менеджер государственной службы, юрист.

Трудовую деятельность начал рабочим на племзаводе "Чапаевский" в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области.

С 1986 года по 1990 годы трудился на различных должностях в комсомольских организациях региона.

С 1990 по 1997 годы - секретарь-заведующий идеологическим отделом Уральского областного союза молодежи Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного Союза молодежи Казахстана.

С 1997 по 1998 годы работал в акимате Западно-Казахстанской области в должностях главного инспектора и заместителя заведующего отделом организационной и кадровой работы.

С 2000 по 2001 годы работал руководителем отдела департамента организационной и кадровой работы Министерства финансов РК.

С 2001 по 2007 годы занимал различные должности в канцелярии премьер-министра РК.

С 2007 по 2016 годы работал на различных должностях в администрации президента РК.

В октябре 2016 года назначен вице-министром сельского хозяйства РК.

В марте 2017 года - заместитель председателя правления по региональному развитию РТРК "Казахстан".

С сентября 2019 по февраль 2021 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.

С февраля 2021 года и по настоящее время работал руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК.

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