Какие меры принимают в Казахстане для снижения уровня производственного травматизма

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1408 работников, 202 из которых погибли. При этом производственный травматизм по итогам прошлого года снизился на 4,5% по сравнению с 2023 годом, сообщили в пресс-службе Минтруда.





По итогам 2024 года уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,20.





Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. В Карагандинской области пострадало 159 человек, в Восточно-Казахстанской - 124, в Павлодарской - 112, в области Абай - 101, в Костанайской - 91, также в Алматы пострадало 116 человек.





В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 18,3% и в строительной отрасли - 10,1%.





Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: неудовлетворительная организация производства работ (35,5%); грубая неосторожность самого пострадавшего (31%); нарушение правил автодорожного движения (8,2%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,6%).





Создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач правительства и Министерства труда и социальной защиты населения РК. За последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,3%", - отметили в министерстве.





Сообщается, что в целях профилактики и недопущения нарушений 3262 предприятия страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.





С 2019 года МТСЗН активно ведется работа по продвижению концепции нулевого травматизма - Vision Zero. На сегодняшний день к ней присоединились 605 предприятий.





На объектах строительства продолжается работа по внедрению вертикальной модели контроля, предусматривающей ответственность и контроль генеральным подрядчиком за всеми субподрядчиками по вопросам безопасности труда на объекте. Данную модель контроля внедрили 318 предприятий республики.





Кроме того, запущен электронный сервис "Онлайн трудовой консультант", который позволяет работодателям пройти самопроверку соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 42 985 работодателей.





Реализуется концепция безопасного труда Республики Казахстан на 2024-2030 годы, которая предусматривает 4 основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда. Реализация концепции будет способствовать снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости", - сообщили в Минтруда.