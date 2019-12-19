Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Канат Бозумбаев назначен помощником президента РК, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником президента Республики Казахстан, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в документе.

Бозумбаев родился в 1969 году. Окончил факультет "Экономическое и социальное планирование" Казахской государственной академии управления. Заслуженный энергетик СНГ.

В 1997-1998 годах работал начальником сводно-финансового департамента, вице-президентом по экономическим вопросам Национальной компании по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

В 1998-2001 годах - директор департамента нефти и газа, вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК.

В 2001-2007 годах - первый вице-президент, президент Казахстанской компании по управлению электрическими сетями.

2007-2008 годы - председатель правления Казахстанского холдинга по управлению государственными активами "Самрук".

В 2008 году - президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

В 2009 году занимал должность акима Жамбылской области, с 20 декабря 2013 года - аким Павлодарской области.

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