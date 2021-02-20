Каровые перестановки произошли в Министерстве финансов

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Бахтияр Кожахметов назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет имени Льва Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.

С 2005 по 2007 годы работал в общественных объединениях и организациях.

С 2007 по 2009 годы - занимал различные должности в АО "Национальные информационные технологии".

В 2009 году - заместитель председателя МОО "Лидер XXI века Астана".

С 2010 по 2011 годы - менеджер департамента мониторинга инфраструктурных проектов АО "НИХ "Зерде".

С 2011 по 2012 годы - трудился на различных должностях в АО "Национальные информационные технологии".

С 2012 по 2013 годы - исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления автоматизации государственных услуг комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2013 по 2014 годы - заместитель председателя комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014 году - руководитель лаборатории больших данных Центра исследовательских лабораторий АО "Национальные информационные технологии".

С 2014 по 2015 годы - заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

С 2015 по 2016 годы - заместитель директора АО "Правительство для граждан".

С 2016 по 2017 годы - заместитель председателя АО "Национальные информационные технологии".

С 2017 по 2019 годы - управляющий директор НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С апреля 2020 года и по настоящее время - заместитель председателя - член правления АО НИХ "Зерде".

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