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Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов - Токаев

06.12.2019, 09:03 12340
Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов - Токаев
Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии в Берлине, передает Kazakhstan Today.
 

Президент Казахстана, высказав признательность канцлеру Германии за теплый прием, дал высокую оценку личного вклада Ангелы Меркель в укрепление дружественных связей между нашими странами. Глава государства отметил, что в рамках преемственности своего внешнеполитического курса Казахстан продолжит реализацию инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Подчеркнув, что Германия стала первым государством Европейского союза, которое он посещает с официальным визитом в качестве президента, Касым-Жомарт Токаев назвал важным дальнейшее укрепление партнерства. По его словам, основной целью визита является придание дополнительного импульса экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию между странами.
 
"Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, занимает пока лишь 12-е место в нашей экономике с точки зрения инвестиционного присутствия. В ближайшее время состоится приватизация 700 крупных, средних и малых активов нашей экономики, что открывает хорошие возможности для немецких предпринимателей. Чем больше инвестиций будет привлечено, тем выгоднее будет для обеих сторон", - сказал глава государства.
 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов, что станет выгодным для обеих сторон.
 
Участники пресс-конференции ответили на ряд вопросов журналистов.
 
В частности, президента Казахстана попросили прокомментировать снижение объема товарооборота между двумя государствами. За 8 месяцев текущего года экспорт из Казахстана в Германию упал на 21,4%, что эксперты связывают с ситуацией на нефтяном рынке.
 

Действительно, подобная тенденция имеет место. Главная цель моего сегодняшнего визита – изменить ситуацию. Поэтому в ходе переговоров я высказал ряд предложений г-же Канцлер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Главе государства также задали вопрос о сотрудничестве в рамках внедрения в Казахстане системы дуального образования.
 

Действительно, дуальное образование имеет очень большое значение для развития нашей экономики. Мы использовали немецкий опыт, сотрудничаем с Германией в этом деле и продолжим сотрудничество", - сказал президент.

 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем выступлении отметила вклад Первого Президента Нурсултана Назарбаева в достижение высокого уровня взаимопонимания с Казахстаном. Она назвала плодотворными состоявшиеся переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, высказав уверенность в том, что их результаты позволят вывести двусторонние связи на новый уровень.
 

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